"إيدج" تستعرض حلولها المتكاملة للدفاع الجوي ومكافحة الطائرات المسيرة في معرض أذربيجان "ADEX"

أبوظبي في 28 سبتمبر/ وام / تستعرض "إيدج" قدراتها المتقدمة في مجالات الدفاع الجوي والضربات الدقيقة والحرب الإلكترونية خلال مشاركتها في الدورة السادسة من معرض أذربيجان الدولي للدفاع "ADEX"، الذي يُقام في مركز باكو للمعارض خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2026.

وتأتي عودة ايدج إلى المعرض، بعد مشاركتها الأولى في عام 2024، في إطار تركيزها الاستراتيجي المتزايد على منطقتي القوقاز وآسيا الوسطى باعتبارهما سوقاً مترابطة ذات متطلبات أمنية ودفاعية متقاربة.

وتتركز احتياجات العملاء في المنطقة بصورة متزايدة حول مجموعة من التحديات المشتركة، تشمل العمل في البيئات الجوية المتنازع عليها وتراجع أو تعطل خدمات الملاحة عبر الأقمار الصناعية والحاجة إلى قدرات يمكن تطويرها ودعمها محلياً على المدى الطويل.

وقال مايلز تشامبرز، نائب الرئيس الأول للأعمال الدولية في ايدج: تتجه أولويات العملاء في المنطقة اليوم إلى ما هو أبعد من المنتجات المنفردة، إذ يركزون على كيفية تكامل القدرات لرصد التهديدات وتعطيلها والتصدي لها ضمن منظومة مترابطة، ومدى إمكانية تطوير هذه القدرات واستدامتها محلياً. وهذا هو الحوار الذي نسعى إلى تعزيزه في معرض ADEX إذ يقوم نموذجنا على نقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي والتدريب، بما يمكّن العملاء من امتلاك قدراتهم وأنظمتهم وتشغيلها بصورة مستقلة، بدلاً من الاعتماد المستمر على الدعم الخارجي. ويشكل هذا النهج أساس التزامنا طويل الأمد تجاه المنطقة.

ويقدم جناح ايدج منظومة متكاملة لمواجهة التهديدات الجوية عبر طبقات دفاعية متتابعة، تبدأ بالكشف والتصنيف من مسافات بعيدة باستخدام رادارات المراقبة، ثم تعطيل روابط التحكم وإشارات الملاحة عبر قدرات الهجوم الإلكتروني، وصولاً إلى اعتراض التهديدات المتبقية باستخدام أنظمة صواريخ الدفاع الجوي والطائرات المسيرة الاعتراضية.

وإلى جانب ذلك، تستعرض ايدج مجموعة من الذخائر الجوالة والأسلحة الموجهة وأطقم التوجيه، المطورة للعمل بكفاءة حتى في البيئات التي تكون فيها الملاحة عبر الأقمار الصناعية محدودة أو معطلة.

كما يشمل العرض حلولاً للحماية الإلكترونية لأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وتقنيات المراقبة الذاتية للحدود، وذخائر تطلق من الجو وذخائر مدفعية، فضلاً عن باقة واسعة من التقنيات غير الفتاكة.

وتأتي مشاركة ايدج في معرض أذربيجان الدولي للدفاع 2026 في أعقاب فترة من النمو المتواصل في أعمالها التصديرية، التي تمتد اليوم إلى أكثر من 100 دولة، بالتوازي مع مواصلة توسيع حضورها الصناعي الدولي من خلال الاستحواذات والشراكات في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا.