سعود بن صقر يستقبل وفد "سكاي بورتس إنفراستركتشر".. ويطلع على مستجدات منظومة التنقل الجوي المتقدم في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 28 سبتمبر/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، وفد شركة "سكاي بورتس إنفراستركتشر" البريطانية، المتخصصة في تطوير وتشغيل البنية التحتية لقطاع التنقل الجوي المتقدم، برئاسة دنكان ووكر، الرئيس التنفيذي للشركة، وبحضور الشيخ عمر بن صقر بن خالد القاسمي، رئيس هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وسعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

واطّلع سموه، خلال اللقاء، على مستجدات برنامج التنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة، والنتائج المتحققة على صعيد تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم منظومة النقل المستقبلية.

واستعرض الوفد مراحل التعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات و"سكاي بورتس إنفراستركتشر"، منذ انطلاقه في عام 2024، مروراً بتوقيع الاتفاقية الإطارية في عام 2025، وصولاً إلى المرحلة الحالية من المشروع والانتقال إلى التنفيذ من خلال الاتفاقية طويلة المدى.

كما استمع سموه إلى شرحٍ حول مشروع منشأة الإقلاع والهبوط العمودي في جزيرة المرجان، بوصفه أحد المشاريع الرئيسية ضمن المرحلة الأولى من شبكة التنقل الجوي المتقدم في رأس الخيمة، مع استهداف جاهزية المنشأة للتشغيل وإطلاق الخدمة خلال الربع الثالث من عام 2027، على أن يتم ذلك بعد استكمال متطلبات التنفيذ والموافقات والإجراءات التنظيمية اللازمة.

وقدّم وفد "سكاي بورتس إنفراستركتشر" لسموه مجسماً للمنشأة، يحاكي تصميمها المقترح ومكوناتها وآلية تشغيلها، إلى جانب تصور متكامل لتجربة المسافر، بدءاً من الوصول، وإجراءات التسجيل والأمن والانتظار، وصولا إلى الصعود للطائرة والانطلاق.

واطّلع سموه كذلك على الرؤية المستقبلية لتطوير شبكة متكاملة من منشآت الإقلاع والهبوط العمودي في إمارة رأس الخيمة، بما يعزز الربط بين الوجهات الرئيسية داخل الإمارة، ويدعم خدمات التنقل الجوي بين رأس الخيمة والإمارات الأخرى.

وعقب اللقاء، وقعت هيئة رأس الخيمة للمواصلات وشركة "سكاي بورتس إنفراستركتشر" اتفاقية طويلة المدى في مقر الهيئة، وقعها سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي ودنكان ووكر، لتمثل خطوة رئيسية للانتقال ببرنامج التنقل الجوي المتقدم في رأس الخيمة من مرحلة التخطيط والتطوير إلى مرحلة التنفيذ، مع استهداف إطلاق الخدمات التجارية خلال الربع الثالث من عام 2027.

يأتي ذلك في إطار حرص إمارة رأس الخيمة على مواصلة تطوير حلول النقل المستقبلية بالتوازي مع النمو المتسارع الذي تشهده في شتى القطاعات، وذلك ضمن جهود هيئة رأس الخيمة للمواصلات لبناء منظومة نقل متكاملة وآمنة ومستدامة، بالتوازي مع شبكات الطرق والنقل العام القائمة، بما يدعم الربط بين الوجهات الاستراتيجية، ويعزز جاهزية منظومة النقل لمواكبة احتياجات الإمارة المستقبلية، وينسجم مع توجهاتها التنموية ومكانتها بوصفها وجهةً عالمية للسياحة والاستثمار والابتكار.