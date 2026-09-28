"إنفستوبيا بريدج 2026" تجمع قادة الاستثمار وصنّاع القرار في أبوظبي 7 أكتوبر

أبوظبي في 28 سبتمبر/ وام / تنطلق أعمال "إنفستوبيا بريدج 2026"، إحدى فعاليات "إنفستوبيا"، في العاصمة أبوظبي يوم 7 أكتوبر 2026، تحت شعار "الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف"، في نسخة خاصة ومركزة بمشاركة نخبة من الوزراء وصنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال ورواد الأعمال والمبتكرين من دولة الإمارات والعالم.

وتشكل هذه النسخة جسراً إستراتيجياً نحو النسخة الرئيسية المقبلة من إنفستوبيا في عام 2027، وتواصل من خلالها المنصة دورها في جمع الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال والمؤسسات المالية لاستشراف التحولات المؤثرة في المشهد الاستثماري العالمي، وتحويل الحوار إلى شراكات وفرص استثمارية ملموسة.

ويركز برنامج "إنفستوبيا بريدج 2026" على مجموعة مترابطة من المحاور التي تعيد تشكيل الاقتصاد والاستثمار العالمي، بدءاً من التحولات في الاقتصاد العالمي والثقة والقدرة على الصمود، مروراً بصعود قطاعات الاقتصاد الجديد، وصولاً إلى القواعد الجديدة لرأس المال وتغير إستراتيجيات المستثمرين والمؤسسات المالية في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية.

كما تسلط الفعالية الضوء على نماذج رائدة من شركات القطاع الخاص الإماراتي التي نجحت في بناء حضور عالمي والتوسع في العديد من الأسواق الواقعة على امتداد ممرات النمو والتجارة، وتستعرض تجاربها في بناء الشراكات ودخول أسواق جديدة وتحويل الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والعالم إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة.

وتسلط الفعالية الضوء على سبل جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل، ودور السياسات الاقتصادية والشراكات الدولية في بناء اقتصادات أكثر مرونة، كما تستعرض فرص الشركات القادرة على الابتكار والتوسع عالمياً، ومصادر النمو الجديدة ودور الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في جذب الاستثمارات.

وتتناول جلسات "إنفستوبيا بريدج 2026" تطور المنظومة المالية ومصادر التمويل المبتكرة، والإستراتيجيات الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتوجهات رؤوس الأموال العالمية في ضوء التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية، فيما يتم استعراض الدور الحيوي للسياحة في جذب الاستثمارات، ودعم الابتكار وتنويع الاقتصادات، ومتطلبات بناء البنية التحتية لاقتصاد الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه هذه التحولات من فرص استثمارية جديدة، فضلاً عن أهمية الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الإستراتيجية والتعاون الإقليمي في تعزيز المرونة الاقتصادية ودعم النمو والاستثمار طويل الأجل.

وتبرز الفعالية في هذا السياق الدور المتنامي للمستثمرين من الإمارات ذوي الحضور العالمي، وتجاربهم في الاستثمار عبر أسواق وجغرافيات متعددة، وتوسيع محافظهم نحو فئات أصول وإستراتيجيات استثمارية جديدة، بما يعكس تطور الإمارات ليس فقط كوجهة لرأس المال العالمي، وإنما أيضاً كمصدر لرأس المال وشريك استثماري عالمي.

ويشارك في "إنفستوبيا بريدج 2026" معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا؛ ومعالي أدولفو أورسو، وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا"؛ ومعالي لزيز قودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان؛ ومعالي ستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الإسكتلندية؛ وسعادة سوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار قادة الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين من دولة الإمارات ودول العالم المشاركة.

وتركز هذه النسخة من "إنفستوبيا" على مجموعة من القطاعات والمجالات الحيوية التي تشكل ملامح الاقتصاد الجديد، ومنها الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم، والتقنيات النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والسياحة واقتصاد التجربة، والبنية التحتية، والتمويل الرقمي، ورأس المال الجريء، والأصول الاستثمارية الرقمية، بما يعكس التحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمية، وما تتيحه من فرص جديدة للنمو وجذب رؤوس الأموال وبناء شراكات استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتشهد نسخة هذا العام توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات والشركات المشاركة في الحدث، كما سيتم تكريم دفعة جديدة من رواد الأعمال وتوقيع اتفاقيات ضمن مبادرة "100 شركة من المستقبل"، وهي المبادرة الوطنية المشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، فضلاً عن إطلاق تقرير خاص بالمبادرة يستعرض أبرز توجهاتها ونتائجها.

وتحظى "إنفستوبيا بريدج 2026" بشراكة ودعم مجموعة من المؤسسات والشركات الرائدة، حيث تضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين كلاً من Innovo Group، وPureHealth، و2pointzero، وStandard Chartered، وDhow، وEDGE، وSkykapital، و"ADCB"، وVEON، "وBTA Finance Limited"، و"Dubai Silicon Oasis"، و"Klickl، و"WIO Bank PJSC"، و"National CSR Fund Majra"، إلى جانب NG9 Holding كشريك السفر، وSOLAAX كشريك التكنولوجيا.