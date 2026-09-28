"صحة دبي" تستعرض برامج نوعية لاستقطاب الكفاءات الوطنية في "رؤية 2026"

دبي في 28 سبتمبر/ وام / تستعرض هيئة الصحة في دبي، خلال مشاركتها بمعرض الإمارات للوظائف "رؤية 2026"، حزمة من البرامج التدريبية والتخصصية، والفرص الوظيفية، ضمن جهودها المستمرة لاستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز مشاركتها في تطوير واستدامة القطاع الصحي.

وتسلط الهيئة خلال المعرض الضوء على برنامج "نخبة"، ومسارات التعليم والتدريب الطبي، التي تضم برنامج الامتياز، وبرامج الإقامة الطبية والزمالة، إلى جانب 529 فرصة وظيفية تعرضها الهيئة بالتعاون مع 6 منشآت طبية من القطاع الخاص في مختلف التخصصات الطبية والفنية والإدارية، بما يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في استقطاب المواهب الوطنية وتوسيع الخيارات والمسارات المهنية المتاحة أمامها.

وأكدت الدكتورة خولة عيسى الحجاج، مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة في دبي: نحرص على أن تتجاوز جهود استقطاب الكفاءات الوطنية مفهوم توفير الفرص الوظيفية، لتشمل بناء مسارات مهنية متكاملة تقوم على التعليم والتدريب والتخصص والتطور المستمر، بما يمكّن المواهب الإماراتية من اكتساب المعرفة والمهارات والخبرات، ويشجع المزيد من أبناء وبنات الوطن على اختيار التخصصات الصحية وبناء مستقبلهم المهني فيها.

وقالت نورة المدفع، مديرة إدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة في دبي إن برنامج "نخبة" يستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية وتدريبها لمدة 12 شهراً، تحت إشراف خبرات متخصصة، ويتم تقييم وتعيين المتميزين في الوظائف الشاغرة وفق الاحتياجات الفعلية للهيئة.