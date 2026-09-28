مشرف منتخب الإمارات: نستهدف العلامة الكاملة وصدارة المجموعة الثانية في "خليجي 27"

جدة في 28 سبتمبر/ وام / أكد مطر الصهباني، المشرف العام على منتخب الإمارات لكرة القدم، أن المنتخب يتطلع إلى تحقيق الفوز على نظيره القطري في ختام منافسات الدور الأول لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، من أجل حصد العلامة الكاملة وإنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية، بعد ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وشدد الصهباني، في تصريحات عقب فوز المنتخب على البحرين 3-0 أمس ضمن الجولة الثانية، على أهمية الاستعداد الجيد للمواجهة المقبلة أمام قطر في ظل ضغط جدول المباريات الذي يفرض خوض لقاء كل يومين، وما يصاحبه من إرهاق واحتمالات للتعرض للإصابات.

وأوضح أن الإرهاق يعد أمراً متوقعاً في ظل توالي المباريات، مشيراً إلى تعرض اللاعب يوري للإصابة خلال مواجهة البحرين، وأنه سيخضع للفحوص الطبية والأشعة للاطمئنان على حالته، معرباً عن أمله في ألا تكون الإصابة مؤثرة، لافتاً إلى رغبة اللاعب في استكمال المباراة مع زملائه.

وأشاد الصهباني بعمل الجهاز الفني بقيادة زلاتكو داليتش، وبالمستوى الذي قدمه لاعبو المنتخب، لاسيما في الجانب الدفاعي، مؤكداً أن الجهاز الفني يؤدي عملاً مميزاً، وأن اللاعبين ينفذون الأدوار المطلوبة منهم بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أهمية رفع مستوى التركيز في التمرير والاستحواذ خلال المباريات المقبلة، موضحاً أن فقدان الكرة بسهولة في بعض المواقف من الجوانب التي تحتاج إلى المعالجة، مؤكداً أن الجهاز الفني سيعمل على تصحيح هذه الملاحظات قبل مواجهة قطر والدور نصف النهائي.

وأشاد بالمستوى الذي قدمه اللاعبون البدلاء، ومن بينهم بالا وعلي صالح، اللذان سجلا الهدفين الثاني والثالث أمام البحرين، مؤكداً أن مساهمتهما تعكس جاهزية جميع عناصر المنتخب وقدرتهم على تقديم الإضافة متى ما سنحت لهم الفرصة.

وأكد الصهباني أن روح الانسجام والتكاتف بين لاعبي المنتخب تمثل أحد أبرز عناصر قوة الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن المنتخب طوى صفحة مباراة البحرين وبدأ التحضير للمواجهة المقبلة، قائلاً: نريد حصد 9 نقاط وإنهاء الدور الأول في المركز الأول، بغض النظر عن المنافس في نصف النهائي المرحلة المقبلة تتطلب جهداً كبيراً وتركيزاً واستشفاءً بدنياً، وسيكون أمام الجهاز الطبي عمل كبير، ونتمنى التوفيق لجميع اللاعبين في المرحلة المقبلة.