نخبة لاعبي الجولف يتنافسون في "تحدي أبوظبي العالمي" بالعين

أبوظبي في 28 سبتمبر/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة قائمة اللاعبين المشاركين في منافسات "تحدي أبوظبي العالمي" للجولف، ضمن جولة "هوتيل بلانر" العالمية، التي تنطلق الأربعاء المقبل في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للجولف وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة باعتبارها المحطة الأخيرة في الموسم لحسم المتأهلين إلى البطولتين الختاميتين لجولة "هوتيل بلانر العالمية في الصين، كما تمثل الجولة الأخيرة للمشاركين في سباق التأهل إلى جولة "دي بي ورلد" للموسم المقبل.

ويتصدر الإنجليزي ديفيد هورسي، الفائز بأربعة ألقاب في جولة "دي بي ورلد" والمقيم في دبي، قائمة اللاعبين المقيمين في الإمارات المشاركين في البطولة، ويحتل حالياً المركز الخامس عشر في تصنيف السباق إلى مايوركا، الذي يمنح أصحاب المراكز الـ15 الأولى في نهاية الموسم بطاقات المشاركة في جولة "دي بي ورلد" للموسم المقبل.

كما تضم قائمة المشاركين الأسكتلندي جاريك بورتيوس، حامل لقب نسخة عام 2024، التي شهدت أول استضافة للبطولة في مدينة العين.

ويشارك جاكسون بيل، كبير محترفي الجولف في أكاديمية تومي فليتوود بعقارات جميرا للجولف، بدعوة من اتحاد الإمارات للجولف، بعدما تصدر ترتيب وسام الاستحقاق لمحترفي الجولف في دولة الإمارات هذا العام، ويحتل المركز الأول في تصنيف محترفي رابطة لاعبي الجولف المحترفين "PGA" في الدولة.

وتضم قائمة اللاعبين المقيمين في الإمارات أيضاً أدري أرناوس، ودومينيك فوس، وجاك ديفيدسون، ولوك جوي، وديفيد غراي، وداميان سكوت، ولاعب الهواة جاي مولان، إلى جانب اللاعبين الإماراتيين أحمد سكيك وأحمد المشرخ.

وتقام منافسات البطولة على ملعب مكون من 70 ضربة معيارية يمتد لمسافة 7117 ياردة، ويتميز بوجود عوائق مائية في عدد من الحفر، فيما تمتد بعض ممراته بمحاذاة مضمار سباقات الخيل في مدينة العين.

وتعد الحفرة العاشرة، المكونة من خمس ضربات معيارية، أبرز حفر الملعب، إذ يبلغ طولها 678 ياردة، لتكون أطول حفرة من فئة الخمس ضربات معيارية في منطقة الخليج العربي.

وتحمل البطولة سجلاً مميزاً في دعم مسيرة اللاعبين نحو جولة "دي بي ورلد"، بعدما نجح اثنان من أبطالها السابقين، ريناتو باراتوري وريكاردو غوفيا، في التأهل لاحقاً إلى الجولة.