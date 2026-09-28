جامعة الإمارات تستشرف أولويات البحث والتطوير الجيوفضائي وتطبيقاته الوطنية

العين في 28 سبتمبر/ وام / نظّمت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة ورشة علمية بعنوان "البحث والتطوير الجيوفضائي: الأولويات والتطبيقات والفرص"، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وشركة "Space42"، ومنصة "GIQ"، وبمشاركة ممثلين عن جهات وطنية ومؤسسات أكاديمية وشركات من القطاع الخاص، وذلك في مركز الأعمال بالمبنى الهلالي في الحرم الجامعي.

وتأتي الورشة في ظل الأهمية المتزايدة للبحوث الجيوفضائية، واتساع دور البيانات والتقنيات المكانية في فهم المدن والمجتمعات ودعم التنمية، بما يعزّز دور الجامعات في تطوير هذه البحوث من خلال الخبرات متعددة التخصصات وتأهيل الكوادر الوطنية كما يسهم الجمع بين التقنيات المتقدمة وفهم السلوك البشري واحتياجات المجتمع في إنتاج أبحاث ذات قيمة علمية تستجيب للأولويات الوطنية.

وجمعت الورشة باحثين ومتخصصين في العلوم الجيوفضائية ورصد الأرض والبيانات الفضائية والذكاء الاصطناعي؛ لبحث سبل توظيف هذه المجالات في تطوير تطبيقات تدعم صنع القرار في القطاعات الحيوية.

وناقش المشاركون التحديات التي تواجه الجهات الوطنية، وإمكان تحويلها إلى أسئلة ومشروعات بحثية قابلة للتنفيذ، بالاستفادة من الخبرات الأكاديمية والحكومية والإمكانات التقنية للقطاع الخاص.

واستعرضت الورشة منصة "GIQ"، المطوّرة عبر شراكة بين وكالة الإمارات للفضاء و"Space42"، وما تتيحه من بيانات وأدوات متقدمة تدعم البحث وتطوير التطبيقات الجيوفضائية.

كما تناولت فرص بناء مشروعات مشتركة وتطوير الكفاءات الوطنية في التحليل الجيوفضائي.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية تحويل مخرجات النقاشات إلى مبادرات بحثية مشتركة وتطبيقات تخدم المجتمع وصنّاع القرار، وتعزّز البحث والابتكار الجيوفضائي في دولة الإمارات.