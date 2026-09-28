العراق تستضيف كأس الخليج العربي "خليجي 28"

جدة في 28 سبتمبر/ وام / أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم، بالإجماع إسناد استضافة النسخة الـ28 من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 28" إلى العراق، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 22 ديسمبر 2028.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، الذي عقد في مدينة جدة برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي، على هامش منافسات "خليجي 27" المقامة في مدينة جدة السعودية.

وكشف سرمد عبدالإله، ممثل العراق في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، أن العراق ستستضيف "خليجي 28" خلال الفترة من 9 إلى 22 ديسمبر 2028.

كما قرر المكتب التنفيذي إسناد استضافة بطولة المنتخبات الخليجية الأولمبية إلى العراق، على أن تقام منافساتها خلال الفترة من 21 مارس إلى 3 أبريل 2027 في محافظة البصرة.

وكان الاجتماع قد ناقش عدداً من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مستقبل البطولات الخليجية، والرؤى والتوجهات الرامية إلى مواصلة تطوير مسابقات الاتحاد والارتقاء بمستوياتها التنظيمية والفنية، إلى جانب بحث عدد من الاستحقاقات المقبلة.