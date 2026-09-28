"الاتحادية للشباب" و"التربية والتعليم" يطلقان "مسار القادة الشباب"

دبي في 28 سبتمبر/ وام / أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع نخبة من الجهات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، برنامج "مسار القادة الشباب"، ضمن مبادرة "المدرسة المهنية لشباب الإمارات"، بهدف بناء منظومة وطنية مستدامة لاكتشاف الطاقات القيادية الواعدة وتنمية قدراتها، وإعداد جيل من الشباب الإماراتي القادر على قيادة ذاته، والتأثير الإيجابي في محيطه، والإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع وصناعة مستقبل الوطن.

ويستهدف البرنامج الشباب من الفئة العمرية 13 إلى 18 عاماً، من خلال رحلة متدرجة تجمع بين التعلم والتطبيق والتجارب القيادية، وترتكز على ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، وتعزيز المسؤولية والمشاركة المجتمعية، وتنمية مهارات المستقبل كما يسعى إلى بناء قاعدة من القيادات الشابة المؤهلة لتمثيل الإمارات محلياً ودولياً، والإسهام في تحقيق أولوياتها ومسيرة تنميتها الشاملة.

وقال سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: تمثل هذه المرحلة العمرية مساحة مهمة لاكتشاف قدرات الشباب وتنميتها، وبناء شخصيات قادرة على التعلم والتأثير والعمل مع الآخرين، بما يؤسس لجيل واعٍ بدوره ومسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه لافتا إلى أن "مسار القادة الشباب" يعد امتداداً لنهج وطني يضع تطوير قدرات الشباب في مقدمة الأولويات، ويقدم مفهوماً متكاملاً للقيادة يجمع بين المعرفة والتجربة والممارسة وصناعة الأثر.

وأضاف: نسعى من خلال البرنامج إلى بناء قاعدة راسخة من المهارات القيادية والمستقبلية لدى الشباب، وتعزيز قدرتهم على التواصل والتعاون والتفكير الواعي والمبادرة، ليواصلوا تطوير إمكاناتهم، ويكونوا أكثر قدرة على المساهمة في مسيرة دولة الإمارات وطموحاتها المستقبلية.

ويقدم "مسار القادة الشباب" رحلة وطنية متدرجة لاكتشاف الطاقات القيادية الواعدة وتنمية قدراتها، تنطلق في عام 2026 بـ"مسار التأسيس"، الذي يتيح لأكثر من 1,000 شاب وشابة خوض المرحلة الرقمية من البرنامج عبر منصة إلكترونية مخصصة، تتضمن محتوى تعليمياً وتطويرياً لبناء القدرات القيادية، على أن يتم اختيار 40 منتسباً من الفئة العمرية 13 إلى 15 عاماً للانتقال إلى تجربة حضورية متقدمة في عام 2027، حيث تتوسع رحلة البرنامج بإطلاق «مسار التمكين» للفئة العمرية 16 إلى 18 عاماً عبر تجربة تعلّم متكاملة.

وتتواصل رحلة المنتسبين المتميزين بعد استكمال البرنامج من خلال فرص نوعية للتفاعل مع قيادات وجهات وطنية ودولية، بما يوسع خبراتهم ويدعم تطورهم.

ويستهدف هذا النموذج إعداد 240 قائداً شاباً بحلول عام 2028، وبناء قاعدة مستدامة من القيادات الشابة القادرة على الإسهام في أولويات الوطن وصناعة مستقبله.

وينطلق الإطار التطويري للبرنامج من توجهات ميثاق التعليم الوطني وأولوياته في ترسيخ الهوية والقيم الإماراتية، وإعداد أجيال واعية ومسؤولة وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية وصناعة المستقبل.

ويرتكز البرنامج على ست ركائز قيادية مترابطة تشمل الهوية والقيم، والقيادة الذاتية، والتواصل والتأثير، وقيادة الفرق والتعاون، والعمل المجتمعي والأثر، والمهارات المستقبلية والرقمية.

وتسهم هذه الركائز في بناء شخصية قيادية متوازنة تجمع بين الاعتزاز بالهوية الوطنية، والوعي بالذات والمسؤولية، والقدرة على الحوار والتأثير والعمل الجماعي، إلى جانب التفكير النقدي والابتكار والاستخدام الواعي للتقنيات الحديثة.

ويجسّد «مسار القادة الشباب» نموذجاً وطنياً يقوم على تكامل الأدوار والخبرات بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الشباب من مختلف الفئات، وتوفير رحلة متكاملة تجمع بين التعلم والتطبيق والتجارب القيادية والفرص الممتدة لما بعد البرنامج.

وفي إطار هذا التوجه، يتعاون البرنامج مع وزارة تمكين المجتمع لإتاحة الفرصة أمام الشباب المستفيدين من "برنامج الدعم الاجتماعي" للانضمام إلى "مسار القادة الشباب"، من خلال مسار تسجيل مخصص يسهّل وصولهم إلى البرنامج والاستفادة من فرصه التطويرية.

وتدعو المؤسسة الاتحادية للشباب الفئة المستهدفة من شباب وشابات الإمارات، الاطلاع على تفاصيل البرنامج ومساراته ومتطلبات الالتحاق والتسجيل عبر المنصة الرسمية https://ylp.eservices.fya.gov.ae، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث يبدأ التسجيل لمسار التأسيس من البرنامج اعتباراً من اليوم ويستمر حتى 30 نوفمبر المقبل.