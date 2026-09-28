بـ 12 مليار درهم.. "أرادَ" تتقدم بطلبات تخطيط لتنفيذ أحد أكبر مشاريع التجديد الحضري في لندن

الشارقة في 28 سبتمبر / وام / تقدّمت شركة التطوير العالمية "أرادَ"، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، بحزمة من طلبات التخطيط الرسمية إلى بلدية "نيوهام" في العاصمة البريطانية لندن، تمهيداً للبدء في تنفيذ مشروع "ثايمسايد ويست"، الذي تبلغ قيمته التطويرية الإجمالية 12 مليار درهم، ويعد أحد أكبر مشاريع التجديد الحضري وأكثرها طموحاً في لندن.

ويمتد المشروع الضخم على مساحة تتجاوز مليوني قدم مربع في منطقة "رويال دوكس" شرق لندن، مقدماً مقترحات لتوفير مساكن ميسورة التكلفة، فضلاً عن كونه يربط للمرة الأولى بين نهر التايمز والمنطقة، ومن المتوقع أن يرفد المشروع السوق بما لا يقل عن 5000 منزل جديد ضمن بيئة حيوية متكاملة.

وتعتمد المرحلة الأولى من "ثايمسايد ويست" على المساحات الخضراء كعنصر جوهري، حيث ستضم نحو 1500 منزل جديد موزعة على ستة مبانٍ، سيُخصص أول مبنيين منها بالكامل كمساكن للإيجار الاجتماعي. ونُظمت مواقع المباني ضمن شبكة مترابطة من الشوارع والحدائق والمساحات المشتركة لتسهيل الحركة، مع تخصيص الطوابق الأرضية المطلة على المتنزه للمقاهي والمطاعم، واعتماد تصميم معماري يتناغم مع الموقع المطل على النهر وشارع "بيل لاين" الذي بات جزءاً من المشروع.

وتشمل طلبات التخطيط إنشاء حديقة جديدة تمتد على مساحة سبعة أفدنة، تحتضن نحو 1000 شجرة جديدة لخلق بيئة غنية بالتنوع الحيوي تلبي الاحتياجات الترفيهية واليومية للسكان، وتحيط بها حدائق مصغرة ومساحات مزروعة. كما يضم الموقع واجهة مائية بطول كيلومتر واحد وممشى نهرياً على امتداد شارع "بيل لاين" الذي يشكل الحد الجنوبي الشرقي للمشروع.

وتعمل "أرادَ" جنباً إلى جنب مع مجموعة من سكان المنطقة لتصميم جزء من المتنزه بما يواكب احتياجات المجتمع المحلي، وذلك عبر سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي تتيح للسكان طرح أفكارهم والمساهمة في تصميم مساحة عامة جذابة وشاملة.

وتواصل الشركة تنسيقها مع هيئة النقل في لندن (TfL) لإنشاء محطة جديدة لقطار الدوكلاندز الخفيف (DLR)، لتشكل إضافة رئيسية للبنية التحتية العامة، حيث يُخطط لافتتاحها تزامناً مع تسليم المرحلة الأولى للمشروع.

ويُطور مشروع "ثايمسايد ويست" بالشراكة مع "فريق رويال دوكس" التابع لـ "سلطة لندن الكبرى" (GLA)، في إطار التزام مشترك بتوفير المنازل الجديدة وتطوير البنية التحتية ودفع عجلة النمو الاقتصادي طويل الأمد في المنطقة.

وأكد أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أرادَ"، أن مشروع "ثايمسايد ويست" يمثل نموذجاً فريداً يدمج المناظر الطبيعية والمساحات المفتوحة في تصميم عصري يلبي احتياجات سكان لندن.

وأشار إلى أن المشروع سيشكل بوابة اجتماعية جديدة للمدينة تتكامل فيها المساكن مع الطبيعة والثقافة، موضحاً أنه يعد من أهم مبادرات التطوير العمراني على ضفاف نهر التايمز لتطوير حي متكامل يندمج أصيلاً مع نسيج المدينة.

وأوضح توم كوبلي، نائب عمدة لندن لشؤون الإسكان والتطوير السكني، أن المشروع سيسهم في توفير المنازل التي تحتاجها لندن، بما فيها مساكن الإيجار الاجتماعي والمنازل العائلية التي تشهد طلباً كبيراً. وشدد على أن دمج المنازل ميسورة التكلفة مع التصميم عالي الجودة والمساحات الخضراء الواسعة سيحول هذا الموقع الصناعي السابق والرئيسي في "رويال دوكس" إلى حي جديد نابض بالحياة.