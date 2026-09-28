جهاز الرقابة المالية يستعرض في "رؤية للوظائف" مسارات مهنية للكفاءات الإماراتية

دبي في 28 سبتمبر/ وام / يشارك جهاز الرقابة المالية في معرض "رؤية للوظائف 2026"، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 30 سبتمبر، لاستقطاب الكفاءات الإماراتية المؤهلة، والتعريف بالفرص والمسارات المهنية والتدريبية التي يوفرها الجهاز في مجالات الرقابة والتدقيق والعمل الحكومي.

ويستعرض الجهاز خلال مشاركته عدداً من البرامج والمبادرات الهادفة إلى استقطاب المواهب الإماراتية وتطوير قدراتها المهنية والعملية، بما يسهم في بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات الوطنية المؤهلة وتعزيز جاهزيتها للمساهمة في تطوير منظومة العمل الرقابي ومواكبة التحولات في بيئة العمل الحكومي.

وقالت فاطمة المرزوقي، مدير إدارة الموارد البشرية في جهاز الرقابة المالية، نحرص من خلال المشاركة في معرض رؤية للوظائف، على التواصل المباشر مع المواهب الإماراتية والتعريف بالمسارات المهنية والتطويرية المتاحة أمامها، بما يتيح لها اكتساب الخبرات والمهارات التي تؤهلها للقيام بدور فاعل في مستقبل العمل الرقابي في حكومة دبي.

وتتضمن مشاركة الجهاز التعريف ببرنامج التدريب الجامعي، الذي يتيح فرصاً تدريبية لطلبة الجامعات في عدد من التخصصات تشمل المحاسبة والمالية والموارد البشرية ونظم المعلومات، إلى جانب برنامج حديثي التخرج الذي يوفر رحلة تطويرية منظمة تمتد من 6 إلى 12 شهراً، وفقاً للخطة التدريبية المعتمدة.

كما يستعرض الجهاز برنامج المدقق الحكومي، الذي يهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية لوظائف التدقيق ورفع كفاءة المدققين الداخليين في حكومة دبي، من خلال تطوير مهاراتهم الرقابية وإثراء معارفهم المهنية وتعزيز تبادل الخبرات، إلى جانب دعم حصولهم على الشهادات المهنية.