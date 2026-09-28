شرطة الشارقة تعزّز حضورها الأمنيّ والمجتمعيّ في مهرجان كلباء للجاشع والسحناه

الشارقة في 28 سبتمبر/ وام / عزّزت القيادة العامّة لشرطة الشارقة حضورها الأمنيّ والمجتمعيّ في مهرجان كلباء للجاشع والسحناه في دورته الأولى، من خلال تأمين فعاليات المهرجان وتنظيم الحركة المروريّة لزوّاره، إلى جانب مشاركة المؤسّسة الإصلاحية بمنتجات يدويّة وحرفيّة أنجزها نزلاء المؤسّسة.

وتولّت شرطة الشارقة متابعة الجوانب الأمنيّة للمهرجان وتنظيم الحركة المروريّة لزوّاره، بما يسهم في تسهيل وصولهم إلى موقع الفعالية ومغادرتهم بسلاسة.

كما شاركت المؤسسة الإصلاحية بمنصّة عرضت منتجات يدويّة وحرفيّة أنجزها النزلاء، وقد حظيت المنصة باهتمامٍ واسعٍ من زوار المهرجان.

وجسّدت المنتجات المعروضة ثمار جهود القيادة العامّة لشرطة الشارقة في تأهيل النزلاء، ورعاية مواهبهم وصقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم بما يفتح أمامهم آفاق العمل والإنتاج والاندماج في المجتمع.

وتأتي مشاركة شرطة الشارقة في المهرجان امتدادًا لحرصها على الحضور بين أفراد المجتمع في مختلف الفعاليات، وترسيخًا لنهجها الدائم في تعزيز الأمن وتكثيف التواصل المجتمعيّ في مختلف فعاليات الإمارة.