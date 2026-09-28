جامعة الشارقة تبحث التعاون مع "هواوي" والمؤسسات الأكاديمية في الصين

شنغهاي في 28 سبتمبر/ وام / بحث وفد جامعة الشارقة، برئاسة سعادة الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، سبل تعزيز التعاون والشراكات الدولية في مجالات البحث العلمي والتقنيات المتقدمة، وذلك خلال زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت أربعة أيام.

ضم الوفد سعادة شهاب الحمادي، نائب مدير الجامعة للشؤون المالية والإدارية، والدكتورة منار أبوطالب، منسقة العمليات البحثية بمكتب نائب مدير الجامعة للبحث العلمي.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في مجمع "هواوي" للبحث والتطوير بمدينة شنغهاي للتعرف على أحدث تقنيات الحوسبة عالية الأداء، إلى جانب المشاركة في فعاليات مؤتمر (Huawei Connect 2026)، الذي استقطب نحو 25 ألف خبير عالمي لمناقشة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

كما أجرى الوفد مباحثات مع مسؤولي جامعة "شنغهاي جياو تونغ"، تركزت حول نموذج "الجامعة الذكية"، وسبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة القائمة على البيانات لتطوير العملية التعليمية والتجربة الأكاديمية للطلبة.

واختتم الوفد مشاركته بعقد جلسات وطاولات مستديرة مع خبراء من شركة "هواوي" وممثلي قطاع التعليم، لمناقشة مستقبل التعليم الذكي، وأمن الشبكات، وحلول تخزين البيانات، بما يدعم توجهات جامعة الشارقة نحو دفع عجلة التحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي التطبيقي.