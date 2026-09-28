مسؤولون يؤكدون أهمية معرض "رؤية 2026" في دعم التوظيف وتأهيل الكوادر الوطنية

دبي في 28 سبتمبر/ وام / أكد مسؤولون أهمية معرض "رؤية 2026" في تعزيز فرص التوظيف وتأهيل الكوادر الوطنية ومواءمة مهارات الباحثين عن عمل مع احتياجات سوق العمل، مشيرين إلى مشاركة نحو 34 جهة حكومية في المعرض وطرح أكثر من 750 شاغراً، إلى جانب مبادرات وبرامج تستهدف التدريب والتأهيل والتطوير الوظيفي.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المعرض، الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر ثلاثة أيام.

وقال راشد البدوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن مشاركة المنصة الحكومية في معرض "رؤية 2026" تتضمن عدداً من المبادرات، من بينها مبادرة "مكّن"، التي توفر نحو 160 شاغراً، وتهدف إلى إعداد وتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل لسوق العمل، إلى جانب إتاحة فرصة للعمل المؤقت للتعرف على بيئة وسوق العمل.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يسهم في مساعدة الموظفين على أداء مهامهم بصورة أفضل وأسرع، مشيراً إلى أن العديد من الوظائف تتطلب حالياً مهارات أساسية في استخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تخصصات مثل علوم البيانات وهندسة الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بأصحاب الهمم، أوضح البدوي أن هناك موقعاً مخصصاً لهم ضمن المعرض للتقديم على الوظائف، إلى جانب تخصيص مقاعد لهم ضمن مبادرة "مكّن"، موضحاً أن المبادرة تتيح للباحث عن عمل الخضوع لبرامج تدريب وتأهيل، مع إمكانية العمل بصورة مؤقتة في جهة حكومية للتعرف على سوق العمل، قبل الانتقال إلى مرحلة المقابلة، تمهيداً للتوظيف بناءً على نتائج المقابلة.

وقال خميس فضل المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك دبي، إن مشاركة الدائرة في معرض "رؤية 2026" تتضمن طرح 24 فرصة وظيفية أمام الباحثين عن عمل، نصفها تقريباً في مجال التفتيش الجمركي، إلى جانب فرص وظيفية في الإدارات الأخرى، وشاغر مخصص لأصحاب الهمم مشيرا إلى أن جمارك دبي تستثمر في استقطاب الطاقات الشابة وتأهيلها وتطوير قدراتها بما يخدم احتياجات العمل.

وأضاف أن جمارك دبي تحرص على التعرف على مؤهلات وخبرات الباحثين عن عمل وتخصصاتهم الدراسية، وبحث مجالات الاستفادة من قدراتهم، إلى جانب توفير برامج تدريبية ودراسية لاستكمال المراحل التعليمية، تشمل برامج البكالوريوس والماجستير، بما يسهم في إعداد الكوادر وتأهيلها لتولي أدوار قيادية مستقبلاً.

وأكد أهمية استثمار الباحثين عن عمل في الفرص التي يوفرها المعرض خلال أيامه الثلاثة، والاطلاع على مختلف المجالات الوظيفية المتاحة، والتعرف على المهارات والقدرات التي يمكن تطويرها بما يتناسب مع المسار المهني لكل باحث عن عمل.

وفيما يتعلق بالتوطين، قال المهيري إن جمارك دبي حققت نسبة توطين تبلغ 100 بالمائة في وظائف التفتيش الجمركي، باعتبارها من الوظائف المحورية في الدائرة، مؤكداً استمرار العمل على هذا النهج والاستثمار في الكوادر المواطنة.

وأضاف أن جمارك دبي طرحت حالياً 24 وظيفة، من بينها شاغر لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الدائرة لديها توطين بنسبة 100 بالمائة في وظائف أصحاب الهمم.

وقال عبدالعزيز حارب الفلاحي، المشرف العام لعمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، إن الدورة الـ25 من معرض رؤية تشهد إطلاق منصة "إماراتي للتنمية البشرية"، التي تستهدف دعم المواطنين في مختلف مراحل مسيرتهم التعليمية والمهنية، بدءاً من سن 15 عاماً خلال المرحلة المدرسية، مروراً بالتعليم الجامعي ودخول سوق العمل والتطور الوظيفي، وصولاً إلى مرحلة التفرغ.

وأوضح الفلاحي، أن المنصة شهدت، قبل إطلاقها، وبالتعاون مع "نافس" ووزارة الموارد البشرية والتوطين، إدراج جميع العاملين المواطنين في القطاع الخاص بإمارة دبي، والبالغ عددهم نحو 38 ألف مواطن، مشيراً إلى إمكانية دخولهم إلى المنصة عبر "UAE Pass" والاستفادة من الخدمات التي توفرها.

وأضاف أن المنصة تتيح للشركات الخاصة المؤهلة التسجيل والإعلان عن شواغرها الوظيفية، بما يعزز الربط بين الباحثين عن عمل والفرص المتاحة في سوق العمل.

وأشار إلى أن المنصة توفر مجموعة من الخدمات، من بينها الإرشاد والتوجيه المهني Mentoring، والتدريب والإرشاد Coaching، والتدريب والتأهيل «Training»، إلى جانب خدمة المواءمة بين الباحث عن العمل والشاغر الوظيفي.

ولفت إلى أن إحدى مزايا المنصة تتمثل في احتساب المسافة بين منزل الباحث عن العمل ومقر الوظيفة، بما يساعده على اختيار الفرص الوظيفية وفقاً للمسافة والمدة الزمنية اللازمة للتنقل بين المنزل ومكان العمل.