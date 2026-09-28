بالتعاون مع "الصحة العالمية".. "الشارقة إمارة صحية" تنظم ورشة تدريبية لتعزيز آليات تطبيق معايير البرنامج

الشارقة في 28 سبتمبر / وام / نظمت اللجنة التنفيذية لبرنامج "الشارقة إمارة صحية"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين في "بيت الحكمة"، ورشة تدريبية استهدفت أعضاء اللجنة والمنسقين الرئيسيين وفرق العمل في الجهات المعنية، ضمن خطة العمل (2026–2028) لاستكمال مراحل توسعة نطاق البرنامج في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وتهدف الورشة إلى تعزيز معرفة الكوادر بآليات تطبيق متطلبات البرنامج، وأهمية توثيق ورفع الأدلة، ومتابعة التقدم في تنفيذ المعايير، للتعريف بالخطوات المستقبلية المرتبطة بالاعتماد النهائي لـ "الشارقة إمارة صحية".

وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية ورئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج، أن الورشة تمثل خطوة محورية للانتقال نحو مرحلة التطبيق والمتابعة والتقييم، مشيراً إلى أن العمل يتركز حالياً على تعزيز قدرات الفرق وتوحيد آليات تطبيق المعايير لدعم تكامل الجهود وفق منهجية واضحة وقابلة للقياس، وذلك تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى وضع الإنسان وجودة حياته في صميم مسيرة التنمية. وأضاف أن التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية يتيح الاستفادة القصوى من الخبرات والممارسات العالمية لرفع كفاءة الاستعداد للمراحل المقبلة.

وشهدت الورشة التي قدمتها الدكتورة سمر الفقي، المستشار الإقليمي لتعزيز الصحة والمحددات الاجتماعية للصحة بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، استعراضاً شاملاً لبرنامج المدن الصحية العالمي وارتباطه بأهداف التنمية المستدامة، مع عرض إنجازات ونماذج ناجحة من دول إقليم شرق المتوسط.

وتخلل الحدث تقديم دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية شرحاً تفصيلياً حول استخدام "منصة رفع الأدلة"، التي تدعم تنظيم عملية جمع البيانات، ومتابعة مستوى الإنجاز، ورصد فرص التطوير والتحسين. واختتمت الورشة بحلقة نقاشية لبحث المزايا والتحديات والجوانب العملية لتطبيق المعايير.

وتأتي هذه الخطوات التدريبية استكمالاً لمخرجات الاجتماع الثاني للجنة في أغسطس الماضي، والذي حدد مسار المرحلة المقبلة عبر اعتماد الخطة الاستراتيجية، وإطلاق منصة الأدلة، وإجراء التقييم الداخلي وإعداد التقارير، تمهيداً للزيارة المرتقبة لوفد منظمة الصحة العالمية للتقييم والاطلاع على مستويات استيفاء المتطلبات.