3 منتخبات تحسم التأهل إلى نصف النهائي والإمارات تتصدر المؤشرات الفنية في "خليجي 27"

جدة في 28 سبتمبر/ وام / اختتمت أمس منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 27”، والتي شهدت تسجيل 12 هدفاً في أربع مباريات، بمعدل ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، فيما غابت نتيجة التعادل عن جميع المواجهات، وحسمت منتخبات الإمارات وقطر عن المجموعة الثانية، والسعودية عن المجموعة الأولى، تأهلها رسمياً إلى الدور نصف النهائي.

وشهدت الجولة فوز العراق على الكويت 3-2، والسعودية على عمان 3-0، وقطر على اليمن 1-0، والإمارات على البحرين 3-0، لترتفع حصيلة أهداف البطولة إلى 21 هدفاً بعد إقامة ثماني مباريات، مقابل ثمانية انتصارات وتعادل واحد.

وتصدر منتخب الإمارات قائمة أقوى خط هجوم في البطولة برصيد سبعة أهداف، متقدماً على المنتخب السعودي الذي سجل ستة أهداف، فيما أحرز العراق أربعة أهداف، وقطر ثلاثة أهداف، والكويت هدفين، بينما لم يتمكن منتخبا البحرين واليمن من هز الشباك حتى الآن.

كما واصل منتخب الإمارات تميزه الدفاعي، إذ لم يستقبل أي هدف بعد مرور جولتين، ليكون إلى جانب المنتخبين السعودي والقطري من المنتخبات التي حافظت على نظافة شباكها في الجولة الثانية، فيما كانت مواجهة العراق والكويت الوحيدة التي شهدت تسجيل الفريقين، وانتهت بفوز العراق بنتيجة 3-2.

وتوزعت أهداف الجولة الثانية على عشرة لاعبين، حيث سجل للعراق كل من زيدان إقبال، وسيف رشيد، وكرار نبيل، فيما أحرز يوسف ناصر هدفي الكويت، وسجل للسعودية فراس البريكان هدفين وحسن كادش هدفاً، وأحرز يوسف عبد الرزاق هدف قطر، بينما سجل للإمارات عثمان كامارا، وجيلهيرمي بالا، وعلي صالح.

وعلى صعيد ترتيب الهدافين، يتقاسم لاعب منتخب الإمارات نيكولاس خيمينيز، والسعودي فراس البريكان، والكويتي يوسف ناصر صدارة قائمة هدافي البطولة برصيد هدفين لكل منهم.

وشهدت الجولة الثانية احتساب ركلتي جزاء، سجل يوسف ناصر إحداهما للكويت في مرمى العراق، فيما أهدر القطري أكرم عفيف الأخرى أمام اليمن بعد تصدي الحارس محمد أمان لها، كما أشهر الحكام عشر بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

وفي المجموعة الأولى، ضمن المنتخب السعودي التأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين، فيما رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، مقابل نقطة واحدة لعُمان، بينما بقي رصيد الكويت دون نقاط، لتُحسم البطاقة الثانية المؤهلة عن المجموعة خلال الجولة الثالثة والأخيرة

أما في المجموعة الثانية، فقد ضمنت الإمارات وقطر التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد وصول رصيد كل منهما إلى ست نقاط، فيما بقي منتخبا البحرين واليمن دون نقاط، لتتأكد مغادرة المنتخب البحريني، حامل لقب النسخة الماضية، منافسات البطولة من دور المجموعات.

وعلى مستوى الجوائز الفردية في الجولة الثانية، نال العراقي كرار نبيل جائزة أفضل لاعب في مباراة العراق والكويت، والسعودي فراس البريكان جائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية وعمان، والقطري كريم بوضياف جائزة أفضل لاعب في مباراة قطر واليمن، فيما حصل الإماراتي عثمان كامارا على جائزة أفضل لاعب في مباراة الإمارات والبحرين.