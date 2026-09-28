مجلس الشارقة الرياضي يطلق اختبارات دورية لـ60 لاعباً موهوباً في 12 لعبة

الشارقة في 28 سبتمبر/ وام / أطلق مجلس الشارقة الرياضي برنامج "الاختبارات البدنية الدورية للاعبين الموهوبين"، بمشاركة 60 لاعباً من 12 لعبة رياضية يمثلون أندية الإمارة، للفئة العمرية من 12 عاماً فما فوق.

وانطلقت الاختبارات في 22 سبتمبر الحالي، وتستمر حتى 11 أكتوبر المقبل، وتقام في مختلف صالات أندية الشارقة، بهدف تقييم القدرات البدنية للاعبين المشاركين وإعداد تقارير دورية للمدربين حول النتائج، إلى جانب تقديم توصيات تتعلق ببرامج التدريب البدني.

وتشرف على الاختبارات فرق متخصصة من قسم رعاية الموهوبين، بمتابعة إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، وتشمل قياس السرعة والقوة والمرونة والرشاقة والتحمل.

وقال بخيت سعيد القرص، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي، إن تنظيم الاختبارات يأتي في إطار جهود المجلس لاكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، وقياس مستوى التطور البدني للاعبين بصورة دورية، بما يدعم برامج إعدادهم وتطوير مستوياتهم في مختلف الألعاب.

وأضاف أن نتائج الاختبارات والتوصيات التي يقدمها فريق العمل والمدربون تشكل أحد محاور متابعة اللاعبين وتطوير برامجهم التدريبية، مشيداً بجهود فريق العمل وتعاون الأندية في إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.