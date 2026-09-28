8 ميداليات ملونة لـ"تجديف" الحمرية في "دولية" تونس

الشارقة في 28 سبتمبر/ وام / أحرز فريق الحمرية للتجديف الحديث 8 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين، و4 فضييت، برونزتين في النسخة الـ17 من بطولة تونس الدولية والتي أقيمت في العاصمة تونس خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الحالي.

وظفر بالذهبيتين محمد السويدي "فردي ناشئين تحت 15 سنة" والثنائي إبراهيم الفارسي وسيف المطروشي "زوجي ناشئين تحت 15 سنة".

وجاءت الميداليات الفضية عن طريق سالم المنصوري وسالم السويدي "فردي ناشئين تحت 17 سنة" وحمد المطروشي "فردي رجال وزن خفيف" وأحمد الحمادي وحمد المطروشي "زوجي رجال وزن خفيف" إلى جانب حمد الشامسي وحمد الحوسني "زوجي شباب تحت 19 سنة".

وتُوج بالبرونزيتين سالم المنصوري "فردي ناشئين تحت 17 سنة" ثم أحمد الحمادي وحمد المطروشي "زوجي رجال".

وهنأ سعادة حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي فريق التجديف على الإنجاز الدولي الجديد مشيدا بجهود الجهازين الفني والإداري واللاعبين.