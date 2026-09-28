الأمن الصحي والوقاية من الأمراض يتصدران أجندة "قمة قادة الرعاية الصحية العالمي 2027"

دبي في 28 سبتمبر/ وام / تركز أجندة قمة قادة أسبوع الرعاية الصحية العالمي "WHX Leaders 2027" التي ستقام في 26 يناير المقبل، ضمن فعاليات "أسبوع الرعاية الصحية العالمي 2027"، الذي سينطلق في الفترة من 25 إلى 28 يناير المقبل في "مدينة اكسبو دبي"، على محورين رئيسيين هما، الأمن الصحي، والوقاية من الأمراض، وذلك تحت عنوان "الصحة 2050".

وستجمع هذه القمة نخبة من أبرز الوزراء وممثلي الشركات العالمية وصناديق الاستثمار السيادية وقادة قطاع الرعاية الصحية في المنطقة والعالم، وستقام تحت شعار: "الصحة 2050: رسم ملامح المرحلة المقبلة من الأنظمة الاستباقية – دول مرنة، وحياة أكثر ازدهاراً".

ويرتكز برنامج القمة لعام 2027 على محورين إستراتيجيين هما، "دول مرنة: بناء أمن صحي استراتيجي" و"حياة أكثر ازدهاراً: أولوية إطالة سنوات الحياة بصحة جيدة"، بما يعكس الأهمية المتزايدة لتعزيز مرونة الأنظمة الصحية، والوقاية من الأمراض، وإطالة سنوات الحياة الصحية بوصفها عوامل أساسية لتحقيق الازدهار والقدرة التنافسية على مستوى الدول.

وتقترب أنظمة الرعاية الصحية حول العالم من نقطة تحول ديموغرافية مهمة، إذ تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يتجاوز عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر الضعف، ليرتفع من مليار شخص في عام 2019 إلى 2.1 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يستدعي إجراء تعديلات جوهرية على أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب مختلف جوانب المجتمع.

وتتسارع وتيرة هذا التحول بصورة أكبر في دولة الإمارات، حيث يتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر بأكثر من ستة أضعاف بين عامي 2020 و2050، وفقاً لتقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ولمعالجة هذه التحديات، بادرت دولة الإمارات في وقت مبكر إلى مواءمة سياساتها الوطنية مع هذين التوجهين، حيث تشكل أجندة دبي الاقتصادية (D33) وأجندة دبي الاجتماعية (33) ركيزتين أساسيتين للهيئة الجديدة المعنية بطول العمر في دبي، والتي تتولى مهمة بناء منظومة متكاملة تركز على الوقاية، والشيخوخة الصحية، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية المتقدمة.

وعلى المستوى الاتحادي، تضع "الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031" التي تتماشى مع "مئوية الإمارات 2071"، الصحة وجودة الحياة كمعيارين جوهريين لتقدم الدولة المستدام على المدى الطويل.

ويستند جدول أعمال قمة WHX Leaders 2027 بدعم من الشريك الرئيسي "مجموعة بيور هيلث"، إلى النجاح الذي حققته القمة الافتتاحية التي عقدت في فبراير 2026، والتي أرست توجهاً واضحاً نحو تحول النظم الصحية، مع التركيز على الوقاية، وتكامل البيانات الصحية، والتبني المسؤول للتكنولوجيا، والإنصاف، والتعاون.

وتقام قمة قادة أسبوع الرعاية الصحية العالمي ضمن فعاليات أسبوع الرعاية الصحية العالمي 2027، الذي يجمع في دبي كلاً من معرض أسبوع الرعاية الصحية العالمي، ومعرض أسبوع الرعاية الصحية العالمي للتكنولوجيا، وقمة قادة أسبوع الرعاية الصحية العالمي، بهدف الربط بين التجارة في قطاع الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والقيادة العالمية.