ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك يوسّع الشراكة الشاملة بين الإمارات وسنغافورة باتفاقيات إستراتيجية جديدة

سنغافورة في 28 سبتمبر/ وام / عُقدت اليوم الجلسة السابعة عشرة لملتقى أبوظبي – سنغافورة المشترك في سنغافورة برئاسة وحضور كل من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور تان سي لينغ، وزير التجارة والصناعة "شؤون الطاقة والصناعة" في سنغافورة.

وأشاد الجانبان خلال الاجتماع بمتانة العلاقات الثنائية والشراكة الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، وجددا التزامهما بتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار والتعاون الاقتصادي والطاقة والذكاء الاصطناعي والفضاء وتطوير القدرات والرعاية الصحية.

وتحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر شريك تجاري لسنغافورة في الشرق الأوسط، إذ بلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 6.54 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ما يؤكد حجم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وقال معالي خلدون خليفة المبارك: يمثل ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك ركيزة أساسية في مسيرة الشراكة الإستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وتعكس مخرجات دورته السابعة عشرة التزام الجانبين بمواصلة ترجمة الرؤى المشتركة إلى نتائج ملموسة كما تجسد الاتفاقيات التي تم التوصل إليها هذا العام في مجالات الاستثمار، وتطوير القدرات الحكومية، والتنمية الصناعية، التزامنا المشترك بإيجاد فرص جديدة للتعاون، وتوسيع نطاق شراكتنا في القطاعات الاستراتيجية.

وقال معالي الدكتور تان سي لينغ: تعتمد سنغافورة وأبوظبي على شراكة مرنة وطويلة الأمد.. وتمضي شركاتنا قدماً في إيجاد فرص أعمال جديدة للتعاون في دولة الإمارات العربية المتحدة ويوفر ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك منصة قيّمة لتبادل الرؤى حول المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والبنية التحتية الحضرية.

وشهد الرئيسان المشاركان، على هامش الجلسة، توقيع عدة اتفاقيات، فقد وقّعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة لإرساء إطار عمل يمتد لثلاث سنوات، يهدف إلى تعزيز الاستثمار، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير الفرص المشتركة، وترسيخ التعاون المؤسسي، ودعم مبادرات بناء القدرات لدى الجانبين.

وقّع المذكرة سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار والسيد أوغستين لي، السكرتير الدائم لشؤون الطاقة والتجارة في وزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة.

وتواصل دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة، العمل سوياً ضمن إطار تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، لتعزيز التعاون في تطوير القيادات والقدرات الحكومية والتعليم التنفيذي والحوكمة.

وتواصل الشراكة دعم تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير البرامج التدريبية والزيارات الدراسية والبحوث المشتركة، بما يسهم في بناء قدرات حكومية أكثر جاهزية للمستقبل.

وقع المذكرة سعادة مريم محمد المشرّخ، مدير عام المواهب الحكومية، والسيد هان نينغ هسيو عميد الكلية ورئيسها التنفيذي في كلية الخدمة المدنية في سنغافورة.

ووقعت مجموعة كيزاد، واتحاد الأعمال السنغافوري، واتحاد الصناعات السنغافورية، خطاب نوايا لتطوير ممر صناعي بين سنغافورة وأبوظبي، بما يسهم في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارات الصناعية وتسهيل الوصول إلى الأسواق.

ويهدف التعاون إلى دعم الشركات السنغافورية في استكشاف فرص النمو في إمارة أبوظبي والأسواق الإقليمية والعالمية.

وقّع المذكرة السيد عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة كيزاد، والسيد شمشير زمان، رئيس مجموعة أعمال الشرق الأوسط في اتحاد الأعمال السنغافوري، والسيد واين ياب، الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات السنغافورية.

كما وقعت مجموعة كيزاد وويتهال جلف للصناعة، مذكرة تفاهم تضع إطاراً للتعاون لاستكشاف تطوير مركز للاستدامة ضمن كيزاد، بما يدعم الأنشطة الصناعية المستدامة ويشجع تبنّي التقنيات النظيفة واستقطاب الشركات الراغبة في تبنّي حلول أكثر كفاءة واستدامة في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بها.

وقّع المذكرة عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة كيزاد، وثيرومورثي نايدو نالابا، مدير تطوير المشاريع، شركة ويتهال جلف للصناعة في سنغافورة.

وحضر الجلسة سفيرا البلدين، سعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة، وسعادة كمال آر فاسواني، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي أبرز الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.

وتحرص دولة الإمارات وسنغافورة منذ أكثر من 40 عاماً على تطوير علاقات ثنائية بنّاءة ترتكز على روابط فاعلة في مجالي التجارة والاستثمار، وعلاقات وثيقة بين شعبي البلدين، وتعاون استراتيجي في عدد من المجالات.