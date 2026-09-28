مريم كريم تهدي الإمارات أول ذهبية في "آيتشي–ناغويا 2026" برقم قياسي جديد للألعاب

ناغويا في 28 سبتمبر/ وام / أهدت مريم كريم الإمارات أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الـ20 "آيتشي–ناغويا 2026"، بعد تتويجها بلقب سباق 400 متر حواجز للسيدات، مسجلة رقماً قياسياً جديداً للألعاب بلغ 54.31 ثانية، إلى جانب تحقيق أفضل رقم عالمي لفئة تحت 20 سنة لعام 2026.

وقدمت مريم أداءً مميزاً أنهت به السباق في المركز الأول، متقدمة بفارق 0.27 ثانية على الكازاخستانية زيمس صاحبة الفضية بزمن 54.58 ثانية، فيما أحرزت الهندية رامراج البرونزية بزمن 54.75 ثانية، وسجلت كلتاهما أفضل رقم شخصي.

ورفعت الإمارات رصيدها إلى ميداليتين، بعدما سبق أن أحرز سليمان عبدالرحمن فضية سباق 400 متر، لتتقدم ستة مراكز إلى المركز الرابع والعشرين في الترتيب العام.

حضر منافسات السباق سعادة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وسعادة فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وجميلة عبدالرحمن، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، حيث تابعوا المنافسات وساندوا لاعبي المنتخب.

ورفع اللواء الدكتور محمد عبدالله المر أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته مريم كريم بإحراز أول ذهبية للإمارات في الدورة.

وأكد أن اللاعبة حققت إنجازاً استثنائياً بإحرازها الذهبية وتحطيمها الرقم القياسي للألعاب، إلى جانب تسجيل أفضل رقم عالمي لفئة تحت 20 سنة، رغم أنها لا تزال في الثامنة عشرة من عمرها، ما يعكس امتلاكها مقومات المنافسة في أعلى المستويات العالمية.

وأضاف أن الإنجاز هو ثمرة الدعم الذي تحظى به الرياضة الإماراتية من القيادة الرشيدة، ويعكس نجاح الاستثمار في المواهب وتطوير ألعاب القوى، مؤكداً أن هذه النتيجة تعزز الطموحات نحو المنافسة على منصات التتويج في بطولات العالم والدورات الأولمبية.

كما هنأ اللاعبة والجهازين الفني والإداري وأسرتها وكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وفي منافسات القوس المركب للسيدات، تأهلت جمانة النجار إلى دور الـ16 بعد فوزها على الأفغانية فاطمة سادات صدر بنتيجة 140-137، قبل أن تودع المنافسات بالخسارة أمام الكورية الجنوبية بارك جونغيون 140-148.

كما أنهت آمنة العوضي مشاركتها في الدور ذاته بعد خسارة متقاربة أمام الماليزية فاتن نورفاتحة مات صالح بنتيجة 144-143.

وفي منافسات الرجال، خرج سلطان المنهالي من دور الـ32 عقب خسارته أمام الصيني ليو جينيي 139-148، كما ودع عبدالله المنصوري المنافسات من الدور نفسه بالخسارة أمام الكوري الجنوبي تشوي يونغهي 141-147.

وفي الرماية، رفع الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم رصيده إلى 95 طبقاً بعد أربع جولات من تصفيات التراب للرجال، فيما بلغ رصيد يحيى سهيل المهيري 90 طبقاً، على أن تستكمل التصفيات وتقام النهائيات غداً.

وفي البادل، ودعت فاطمة شهدور ومريم الهاشمي منافسات زوجي السيدات من الدور الأول، عقب الخسارة أمام الثنائي الإيراني بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-3.

وفي الإبحار، جاءت ضحى البشر في المركز الثامن لفئة «إلكا 6» للسيدات برصيد 17 نقطة بعد سباقين، فيما حل سلطان العويس تاسعاً في فئة «إلكا 7» للرجال برصيد 20 نقطة.

من جانب آخر، تابع سعادة فارس محمد المطوع، وسعادة الدكتور ناصر التميمي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة عبدالمحسن فهد الدوسري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، تدريبات منتخب الإمارات للجودو استعداداً لانطلاق منافساته في الدورة.

واطلع الوفد على البرنامج الإعدادي للمنتخب، الذي اختتم معسكراً تدريبياً في جامعة توكاي اليابانية ضمن اتفاقية التعاون بين الاتحاد والجامعة، ويشارك المنتخب في منافسات الجودو خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بأربعة لاعبين هم نجاد كازبيك، وجورجي الباكيف، ومحمد مراد جاد، ومحمد عمر معروف.

وعلى صعيد جدول الميداليات، واصلت الصين الصدارة برصيد 225 ميدالية، تلتها اليابان ثم كوريا الجنوبية.

وتتواصل غداً مشاركة منتخبات الإمارات في الدورة، حيث يخوض منتخب الرياضات الإلكترونية منافسات دور المجموعات في لعبة «League of Legends»، كما تستكمل منافسات القوس الأولمبي والرماية، ويبدأ منتخب البادل مشاركته في زوجي السيدات.