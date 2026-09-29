الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يناقش تعزيز منظومة الاستجابة الشاملة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية إلى خفض العرض

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام/ أدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأبوظبي 2026، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة.

استضافت الجلسة، السيد حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام ، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.

وأدار الحوار الإعلامي فهد هيكل، مدير إدارة الاتصال الحكومي، بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.