عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية في نيويورك

نيويورك في 29 سبتمبر/ وام/ التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة.

فقد التقى سموه معالي جورجوس جرابيتريتيس، وزير خارجية جمهورية اليونان، ومعالي الدكتور فيفيان بالاكرشنان، وزير خارجية جمهورية سنغافورة، ومعالي شون سوبرز، وزير الخارجية وشؤون الكاريبي في جمهورية ترينيداد وتوباغو، ومعالي فيجيتا هيرات، وزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، إضافة إلى الطاقة والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود التنمية والازدهار.

كما تناولت اللقاءات مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على دعم دولة الإمارات للعمل متعدد الأطراف والشراكات الدولية بما يعزز جهود التنمية ويحقق تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والازدهار الاقتصادي المستدام.

وتطرقت اللقاءات إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في مواجهة تحديات المياه، بما يسهم في دعم الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاءات، معالي لانا نسيبة، وزير دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والسيد عمر شحاده مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.