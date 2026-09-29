مبيعات الدار تتجاوز 5 مليارات درهم بعد إطلاق مشروعي "تَلاي" و"ياس ريڤا ريزيرف"

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام/ حققت الدار مبيعات تجاوزت قيمتها 5 مليارات درهم عقب إطلاق مشروعي "تَلاي" و"ياس ريڤا ريزيرف"، وذلك بالتزامن مع انطلاق النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس" 2026 اليوم في أبوظبي، الملتقى العالمي يسلّط الضوء على دور جودة الحياة في تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.

ويعكس أداء المبيعات استمرار الطلب على المشروعات السكنية في أبوظبي، وتنامي الإقبال على الوجهات السكنية الواقعة على الواجهات البحرية في جزيرتي السعديات وياس.

ويُعتبر "تَلاي" أول مجمع سكني في "مرسى السعديات"، فيما يُعد "ياس ريڤا ريزيرف" مجمعاً سكنياً جديداً ومسوّراً على الواجهة البحرية في شمال شرق جزيرة ياس، ويستفيد المشروعان من المقومات التي تتمتع بها جزيرتا السعديات وياس، من خلال تصاميم ومساحات سكنية ومرافق تستهدف احتياجات العائلات وأنماط الحياة المعاصرة.

وشكّل العملاء الذين يشترون من الدار للمرة الأولى 54% من إجمالي المشترين، فيما بلغت نسبة المواطنين الإماراتيين 31% من قاعدة المشترين، واستحوذ المقيمون والمشترون الدوليون على 69% من المبيعات.

وتصدّر المشترون من دولة الإمارات والمملكة المتحدة وروسيا والأردن والهند قائمة أبرز جنسيات المشترين من حيث حجم المبيعات، فيما استحوذت النساء على 30% من المبيعات مقابل 70% للمشترين من الرجال، وبلغت نسبة المشترين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً 55% من إجمالي المشترين.

وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير، إن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها ضمن أبرز الوجهات العالمية للعيش والاستثمار والاستقرار على المدى الطويل، بفضل ما تتمتع به من جودة حياة وما تتبناه من رؤية لتحقيق نمو مستدام.

وأضاف أن الطلب الذي تشهده الشركة من المواطنين الإماراتيين والمقيمين والمشترين الدوليين يعكس ثقتهم بالإمارة، ويؤكد استمرار النشاط في سوقها العقاري، بالتزامن مع انعقاد معرض "ليفكس" 2026.

وروعي في تصميم المشروعين توفير تجربة سكنية متكاملة للعائلات، من خلال مساحات مفتوحة ومنسّقة، وتصاميم تعزّز الارتباط بالواجهة البحرية وتتيح للسكان الاستفادة منها ضمن أنماط حياتهم اليومية.

ويقع "تَلاي" في قلب "مرسى السعديات"، الوجهة الساحلية التي تبلغ قيمتها التطويرية الإجمالية 100 مليار درهم، وتمثّل المرحلة الأخيرة من المخطط الرئيسي لجزيرة السعديات، ومن المتوقع أن تستوعب أكثر من 58 ألف مقيم عند اكتمالها.

ويوفر مجمع "ياس ريڤا ريزيرف"، لقاطنيه الخصوصية والهدوء على الواجهة البحرية، ويرتبط بمختلف الوجهات والمرافق في جزيرة ياس عبر جسر جديد يتيح مدخلاً إضافياً إلى الوجهة.