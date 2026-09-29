"أدنوك" وبرجيل القابضة توسعان خدمات الرعاية الصحية بمنطقة الظفرة

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام/ وسّعت "أدنوك" وبرجيل القابضة نطاق خدمات الرعاية الصحية في منطقة الظفرة، في إطار شراكتهما المستمرة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية في المنطقة، وتوفير خدمات صحية عالمية المستوى لموظفي أدنوك وعائلاتهم، إلى جانب أفراد المجتمع، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية المتخصصة.

ويأتي استمرار الشراكة بين الجانبين استنادًا إلى النجاح الذي حققه مستشفى الظنة، عقب تعيين أدنوك لبرجيل مشغّلًا طبيًا للمستشفى في عام 2023.

كما تستكشف أدنوك وبرجيل القابضة تطوير نموذج أكثر تكاملًا للرعاية الصحية، يركز على الوقاية ويتمحور حول احتياجات المرضى، ويشمل الرعاية السريرية المتقدمة، والصحة المهنية، والطب الوقائي، وبرامج الصحة والعافية، وحلول الصحة الرقمية، وخدمات الشيخوخة الصحية، بما يسهم في تحقيق نتائج صحية أفضل وتعزيز تجربة المرضى.

وقال خالد الحوسني، نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة لدعم أعمال المجموعة في أدنوك، إن صحة ورفاه موظفي "أدنوك" وعائلاتهم والمجتمعات التي تعمل فيها تظل أولوية إستراتيجية، لافتا إلى أن الشراكة مع برجيل القابضة تعكس التزام "أدنوك" بتوفير إمكانية الوصول إلى خدمات رعاية صحية عالمية المستوى، وتعزيز الرعاية الصحية الوقائية والمهنية، وتحقيق نتائج صحية أفضل.

من جانبه، قال الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، إن المرحلة المقبلة من هذه الشراكة تمثل خطوة نحو بناء منظومة رعاية صحية متكاملة في منطقة الظفرة، تتجاوز مفهوم تشغيل المستشفى، وتجمع بين الصحة المهنية والوقاية والرعاية التخصصية والصحة الرقمية والخدمات السريرية المتقدمة، لتلبية احتياجات موظفي أدنوك وعائلاتهم وأفراد المجتمع.

وتشمل المبادرات قيد الدراسة تطوير مركز أدنوك للطب المهني ليصبح مركزًا صحيًا متكاملًا، يجمع تحت مظلته خدمات الصحة المهنية والرعاية الوقائية وبرامج تعزيز الصحة.

كما تدرس أدنوك وبرجيل القابضة فرص التوسع في خدمات العيادات الخارجية وجراحات اليوم الواحد في مختلف أنحاء منطقة الظفرة.

وتدعم الشراكة بين أدنوك وبرجيل القابضة طموحات أبوظبي في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تعزيز حلول صحية متكاملة ومبتكرة ومستدامة، تضع الوقاية والرفاه وتحسين تجربة المرضى والتميز السريري في صميم أولوياتها.