5 ميداليات ملونة حصاد منتخب الكيك بوكسينج في بطولة العالم للشباب بإيطاليا

روما في 29 سبتمبر/ وام/ حقق منتخب الإمارات الوطني للكيك بوكسينج إنجازا عالميا جديدا، بفوزه بخمس ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، وذلك في ختام مشاركته بمنافسات بطولة العالم للشباب في مدينة جيسولو الإيطالية.

شارك في البطولة 2,893 لاعبًا ولاعبة يمثلون 78 دولة، وأقيمت تحت إشراف الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج "واكو".

وقدّم أبطال الإمارات مستويات فنية مميزة وسط منافسات اتسمت بالقوة من دور الـ16 وحتى النزالات النهائية، واعتلوا منصات التتويج عبر منافسات الحلبة والتاتامي، وفي أربعة أساليب مختلفة شملت "كي وان" واللو كيك والبوينت فايت والكيك لايت، ليواصل المنتخب حضوره المميز في البطولات العالمية للفئات العمرية.

وفي منافسات الحلبة، توّج محمد كريم الشعري بالميدالية الذهبية في أسلوب "كي وان" لوزن تحت 67 كجم، فيما أحرز عصام أيمن الميدالية الفضية في منافسات اللو كيك لوزن تحت 60 كجم.

وفي منافسات التاتامي، نجح زيد ياسر عامر في حصد الميدالية الذهبية في أسلوب البوينت فايت لوزن تحت 32 كجم، فيما نال لورينزو بيرشي الميدالية الفضية في الأسلوب والوزن نفسيهما، بينما أحرزت آمنة الشعري الميدالية البرونزية في منافسات الكيك لايت لوزن تحت 55 كجم.

وواصل لاعبو المنتخب حضورهم المتقدم في التصنيف العالمي للكيك بوكسينج، إذ تصدر زيد ياسر عامر تصنيف وزن تحت 32 كجم، وجاء محمد كريم الشعري في المركز الأول عالميًا لوزن تحت 67 كجم، فيما حل لورينزو بيرشي ثانيًا عالميًا في وزن تحت 32 كجم، وعصام أيمن ثالثًا في وزن تحت 60 كجم، وآمنة الشعري في المركز الثامن عالميًا لوزن تحت 55 كجم.

وأعرب سعادة عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، عن الفخر بالنتائج التي حققها أبطال منتخبنا الوطني في بطولة عالمية شهدت مشاركة واسعة ومستويات تنافسية عالية، ونجاحهم في حصد خمس ميداليات ملوّنة وتحقيق مراكز متقدمة على المستويين القاري والعالمي، ما يعكس جودة العمل الفني والإعداد المستمر.

وأضاف أن ما حققه المنتخب في بطولة العالم للشباب يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الكيك بوكسينج الإماراتي، ويؤكد نجاح العمل المتواصل في إعداد وتأهيل المواهب الوطنية منذ المراحل السنية المبكرة.