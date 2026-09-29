"الاتحاد الآسيوي" يكشف عن الكرة الرسمية لكأس آسيا السعودية 2027

كوالالمبور في 29 سبتمبر/ وام/ كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالتعاون مع شركة "كيلمي - KELME"، اليوم، عن "خزامى - KHUZAMA" الكرة الرسمية لبطولة كأس آسيا السعودية 2027، وذلك تزامناً مع بدء العد التنازلي الرسمي لـ 100 يوم على انطلاق البطولة، المقررة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيانه، اليوم، أن اسم الكرة استُلهم من زهرة الخزامى البرية التي تزهر في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، في تجسيد للتحول الذي تشهده الطبيعة مع تفتحها المتزامن، فيما يعكس لونها البنفسجي المميز اللون التقليدي المستخدم في مراسم استقبال الضيوف، بما يرمز إلى قيم الضيافة والترحيب بالمنتخبات والمسؤولين والجماهير المشاركة في البطولة.

ويأتي تصميم الكرة امتداداً للهوية البصرية الحديثة للبطولة، حيث تتزين بأنماط هندسية تتوسطها عناصر مستوحاة من الأبواب النجدية التقليدية، فيما يبرز شعار البطولة داخل إطار ماسي متدرج يجسد إيقاع العمارة المحلية وانفتاحها، مع اعتماد درجات البنفسجي والأخضر واللون الرملي المستوحاة من الألوان الرسمية للبطولة.

وتم تصميم الكرة وفق أحدث المواصفات الفنية، إذ يوفر توزيع اللونين البنفسجي والأبيض بتباين عالٍ مستوى متميزاً من الوضوح للاعبين والحكام والجماهير في مختلف الملاعب، سواء في ضوء النهار أو تحت الإضاءة الكاشفة.

وقال داتوك سيري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن الكشف عن الكرة يمثل محطة جديدة في الاستعدادات للبطولة، مؤكداً أنها تجسد روح أبرز بطولات المنتخبات الوطنية في القارة وتراثها الغني، إلى جانب الضيافة التي تتميز بها المملكة العربية السعودية، معرباً عن اعتزازه بالشراكة مع شركة "كيلمي" لتقديم كرة تجمع بين الهوية الثقافية والهندسة التقنية المتطورة، بما يتيح للاعبين تقديم أفضل مستوياتهم.

من جانبه، قال كي يونغشيانغ، رئيس مجلس إدارة شركة "كيلمي - KELME"، إن الشركة تفخر بتقديم الكرة الرسمية للبطولة للمرة الثانية على التوالي، مشيراً إلى أن تصميم "خزامى" مستوحى من زهرة الخزامى البرية والألوان البنفسجية المرتبطة بالتراث السعودي، وأن الكرة تتميز بألواح عالية التباين توفر رؤية ممتازة في مختلف ظروف الإضاءة، إلى جانب تصميم انسيابي يضمن ثبات مسارها واستجابة مثالية للمس، بما يسهم في الارتقاء بالأداء وتحويل كل مباراة إلى احتفال بشغف كرة القدم الآسيوية ووحدتها وتميزها.

بدوره، قال باتريك مورفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة آسيا لكرة القدم، إن "خزامى - KHUZAMA" تمثل أكثر من مجرد كرة للمباريات، إذ تعكس هوية البطولة وروح الضيافة التي تتميز بها الدولة المستضيفة، مؤكداً اعتزاز المجموعة بمواصلة التعاون مع "كيلمي - KELME" لإخراج هذا التصميم إلى أرض الواقع في أبرز بطولات كرة القدم الآسيوية.