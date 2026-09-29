"أبوظبي للغة العربية" يطلق مشروعاً لتحويل قصص الأطفال إلى أفلام رسوم متحركة

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام/ أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، مشروعاً لتحويل قصص الأطفال إلى أفلام رسوم متحركة ضمن جهوده الرائدة لنقل قصص الأطفال، التي يصدرها، من الصفحة إلى الشاشة لتعزيز وصولها إلى الأجيال الناشئة.

ويهدف المشروع إلى بناء منصة متكاملة تجمع بين الكتاب الورقي، والكتاب التفاعلي، والفيلم القصير، لتقديم تجربة ثقافية عابرة للوسائط، في خطوة رائدة من مركز أبوظبي للغة العربية لكسر قالب التلقي التقليدي، ومواكبة العصر الرقمي الذي يستهوي الطفل.

ويسعى إلى تقديم اللغة العربية الفصحى، والقيم التربوية باللغة البصرية الحديثة التي يفضلها الأطفال ويفهمونها، مركّزاً على تحويل الإبداعات الإماراتية في التأليف والرسم إلى صناعة سينمائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ ما يضع الإنتاج الثقافي الإماراتي الموجه للطفل في مصاف العالمية؛ إذ يمتلك المركز إستراتيجية طويلة المدى لتحويل سلسلة مختارة من قصص الأطفال الناجحة إلى أفلام دورية.

وضمن مبادرة الـ8 مساء، خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي اختتم مؤخراً، عُرض فيلم "النجمة الضائعة"، للكاتبة والرسامة سارة الشامسي، مقدماً سرداً بصرياً جاذباً أخذ الأطفال في رحلة خيالية بين النجوم والكواكب، وحملت أحداثه رسائل تربوية هادفة، تروّج لقيمٍ حميدة مثل الاستكشاف، والتعاون، ومواجهة التحديات، بأسلوب درامي سلس، بعيد عن التلقين المباشر.