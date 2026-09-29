"سلطة دبي الطبية" و"مجلس تنمية الموارد البشرية" يطلقان جائزة " الغاف"

دبي في 29 سبتمبر/ وام/ وقعت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، لإطلاق جائزة سلطة مدينة دبي الطبية للتميز في تمكين الكوادر الإماراتية التي تحمل اسم "الغاف".

وتعد الجائزة الأولى من نوعها والمخصصة لتكريم المبادرات والإنجازات التي تسهم في تعزيز حضور الكوادر الإماراتية وتطورها المهني على مستوى منظومة مدينة دبي الطبية.

تم توقيع الاتفاقية، خلال "معرض رؤية 2026"، المقام حالياً بمركز دبي التجاري العالمي، لتجمع بين دور سلطة مدينة دبي الطبية في تأهيل وتطوير الكوادر الفنية الإماراتية في المجالات المرتبطة باختصاصاتها، وخبرة مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي في تنمية الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن توقيع اتفاقية التعاون يأتي امتداداً لنهج المجلس القائم على البحث الدائم عن منصات وشراكات نوعية تسهم في دفع مسيرة التوطين وتسريعها، وتمثل جائزة الغاف نموذجاً ملموساً لهذا التوجه، إذ تمنحنا أداة فاعلة لتسليط الضوء على الممارسات الرائدة في تمكين الكوادر الإماراتية، وتحفيز شركاء القطاع على تبنّي معايير أعلى في القطاع الطبي.

وأضاف أن الاتفاقية تجسد الحرص على تنويع القطاعات المستهدفة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الكفاءات الإماراتية للانخراط في بيئات عمل نوعية، معربا عن التطلع من خلال الجائزة إلى ترسيخ ثقافة تنافسية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع تنافسية المواطنين في سوق العمل.

من جانبه قال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، إن بناء قطاع صحي مستدام يبدأ بالاستثمار في الكفاءات التي سترسم ملامح مستقبله، وتوفير بيئة داعمة تتيح لها النمو والنجاح، مشيرا إلى أنه من خلال الشراكة الإستراتيجية مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، تسعى السلطة إلى تحقيق تقدم مستدام في جهود تمكين الكوادر الإماراتية على مستوى منظومتها، عبر توفير مسارات مهنية واعدة، ودعم التطور المهني، وتشجيع شركائها على تبني الممارسات الرائدة في هذا المجال.

وأكد أن هذه الجائزة تجسد هذا الطموح من خلال تكريم الإسهامات الملموسة في تمكين الكوادر الإماراتية، والمساهمة في إرساء أسس تتيح للمواطنين الإماراتيين النمو والمشاركة وتولي أدوار قيادية في القطاع الصحي.

وتستمد الجائزة اسمها من شجرة "الغاف"، الشجرة الوطنية للدولة ورمز المرونة والاستمرارية والجذور الراسخة، حيث عرفت الغاف بقدرتها على النمو والازدهار في الظروف الصعبة، وبمكانتها المتجذرة في التراث الطبيعي والثقافي للدولة، بما يعكس تركيز الجائزة على الاستثمار المستدام في الكفاءات ودعم نموها على المدى الطويل. كما يضفي استخدام الغاف تاريخياً في الطب الشعبي الإماراتي بعداً إضافياً على ارتباط الجائزة بالقطاع الصحي.

وبالتعاون مع مجموعة دبي للجودة لتطوير الإطار ونموذج التقييم، تحتفي الجائزة بجهود وإنجازات شركاء الأعمال في مدينة دبي الطبية في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتطويرها ودعم تقدمها المهني واستبقائها، إلى جانب تشجيع الممارسات المستدامة التي توفر للمواطنين الإماراتيين فرصاً لبناء مسيرتهم المهنية والتقدم فيها.

ويفتح باب التقديم للدورة الأولى من جائزة "الغاف" خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يتم الإعلان في مرحلة لاحقة عن مزيد من التفاصيل حول معايير الأهلية وإطار التقييم وآلية المشاركة.