ارتفاع الذهب بعد أدنى مستوى له في سبعة أسابيع

نيويورك في 29 سبتمبر/ وام/ ارتفع سعر الذهب اليوم بعد أن لامس في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أسابيع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4143.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ​0708 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له منذ الخامس من أغسطس .

كما ارتفعت أسعار النفط ⁠للجلسة الثانية على التوالي .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت ⁠الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 60.91 دولار، وتراجع البلاتين واحدا

بالمئة إلى 1700.40 دولار، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1209.29دولار.