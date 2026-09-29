الإمارات تواجه قطر غداً لحسم صدارة المجموعة الثانية في خليجي 27

جدة في 29 سبتمبر/ وام/ يلتقي منتخب الإمارات لكرة القدم نظيره القطري غداً على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، في مواجهة تجمع المنتخبين بعد ضمان تأهلهما إلى الدور نصف النهائي، وتحدد متصدر المجموعة ووصيفها.

وتقام المباراة في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، بالتزامن مع مباراة البحرين واليمن على استاد الأمير عبدالله الفيصل، بعد خروج المنتخبين من سباق التأهل عن المجموعة.

ويخوض منتخبا الإمارات وقطر المواجهة برصيد 6 نقاط لكل منهما، بعد تحقيق الفوز في مباراتيهما بالجولتين الأولى والثانية، ويتصدر منتخب الإمارات المجموعة بفارق الأهداف، بعدما سجل 7 أهداف وحافظ على نظافة شباكه، مقابل تسجيل المنتخب القطري 3 أهداف دون أن تستقبل شباكه أي هدف. ويكفي منتخب الإمارات التعادل للاحتفاظ بصدارة المجموعة، فيما يحتاج المنتخب القطري إلى الفوز لانتزاع المركز الأول.

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية في ظل التاريخ الطويل للمواجهات بين المنتخبين على المستويات الخليجية والقارية والدولية، إلى جانب رغبة كل طرف في التأهل للدور نصف النهائي متصدراً للمجموعة، بما يمنحه مساراً مختلفاً في الأدوار الإقصائية.

وتحدد نتائج الجولة الأخيرة هوية مواجهتي الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، فيما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى، على أن تقام مباراتا نصف النهائي يوم السبت 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر .

من جانبه، أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب الإمارات، أن لاعبيه لا يحتاجون إلى تحفيز إضافي قبل مواجهة قطر، مشيراً إلى إدراكهم أهمية المباراة ورغبتهم في مواصلة الانتصارات.

وقال داليتش، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة الذي أقيم اليوم، إن المنتخب خاض مباراتين جيدتين حتى الآن، وسجل 7 أهداف، مشيراً إلى أن خوض مباراة كل 3 أيام يمثل تحدياً للاعبين في ظل حالة الإرهاق، لكنه أكد رغبة الفريق في مواصلة الأداء الجيد.

وأشاد داليتش بالأجواء داخل المنتخب وحالة الانسجام بين اللاعبين، وقال: «لدينا أجواء رائعة في الفريق، وهناك حالة من السعادة خلال التدريبات، ونشعر بأننا عائلة واحدة، وهذا هو الطريق لتحقيق شيء مهم».

وأضاف: «أنا سعيد جداً بما رأيته في التدريبات، وأستمتع بالعمل مع هذه المجموعة، وبعد نحو 15 يوماً فقط مع الفريق، أستطيع القول إننا أصبحنا كالعائلة، وهذا أمر جيد بالنسبة لي، وأتمنى أن تستمر هذه الأجواء».

وأوضح أن مواجهة قطر تمثل اختباراً مهماً قبل الدور نصف النهائي، مشيراً إلى أن المستوى الذي قدمه المنتخب حتى الآن يحتاج إلى التطور في المرحلة المقبلة، وقال: «غداً سيكون اختباراً مهماً أمام قطر، ونريد أن نرى ما يمكن أن يقدمه بعض اللاعبين الآخرين إلى جانب العناصر التي شاركت في المباراتين الماضيتين».

وأشار داليتش إلى إمكانية إجراء تغييرات على التشكيلة ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين، في ظل ضغط المباريات، وقال إن جميع اللاعبين يستحقون المشاركة، فيما يحتاج بعض العناصر إلى الراحة، مؤكداً في الوقت نفسه أن المنتخب سيخوض المباراة بجدية واحترافية وبهدف تحقيق الفوز.

وأوضح أن الجهاز الفني سيتابع مباراة السعودية والعراق للتعرف على المنافس المحتمل في الدور نصف النهائي، مؤكداً عدم رغبته في إجراء حسابات مسبقة بشأن هوية المنافس، وقال: «سنشاهد مباراة السعودية والعراق، وسنكون مستعدين لأي منهما، وإذا أردنا الذهاب إلى النهاية، فعلينا أن نتغلب على أي منافس».

وعلى الجانب الآخر، وصف الإسباني جولين لوبيتيغي، مدرب منتخب قطر، مواجهة الإمارات بالصعبة، مؤكداً أهمية التركيز والاستفادة من جميع عناصر الفريق، وقال: «ربما تكون هناك حاجة إلى إجراء بعض التغييرات، لكن في الوقت الحالي علينا أن نكون قريبين جداً من حالة اللاعبين ونراقب جاهزيتهم».

وأضاف: «نعرف أننا سنواجه منتخباً قوياً، ويقدم مستوى أفضل مما ظهر عليه في أكتوبر، خصوصاً أنه يضم عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين ولديه مدرب جيد جداً. لكن كما هو الحال دائماً، نضع تركيزنا على أنفسنا وعلى المجموعة الموجودة معنا، ونعمل على التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تصنع الفارق في مباراة الغد».