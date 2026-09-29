قطارات الاتحاد تبدأ التشغيل التجريبي لقطارالركاب استعداداً للإطلاق الرسمي غداً

دبي في 29 سبتمبر / وام / بدأت "قطارات الاتحاد" التشغيل التجريبي لقطار الركاب، استعداداً للإطلاق الرسمي لخدمة قطارات الركاب غداً 30 سبتمبر 2026، وذلك ضمن جهود تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة منظومة النقل وتوفير خيارات تنقل آمنة وموثوقة ومتكاملة بين مختلف إمارات الدولة.

وينطلق المسار التجريبي من محطة أبوظبي وصولاً إلى محطة مدينة محمد بن زايد، ثم إلى محطة اليلايس في دبي، بما يعزز الربط بين إمارات الدولة ويدعم انسيابية حركة الركاب بين أبوظبي ودبي.

ويهدف التشغيل التجريبي إلى اختبار جاهزية المحطات والقطارات ومسار الرحلة، والوقوف على تجربة الركاب وسهولة التنقل والربط مع شبكات النقل الأخرى، إلى جانب تقييم مختلف الإجراءات التشغيلية قبل بدء الخدمة الرسمية.

وقالت عذراء المنصوري ، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والدعم في "قطارات الاتحاد للركاب" لوكالة أنباء الإمارات /وام/ إن خط أبوظبي - محطة اليلايس في دبي يمثل إضافة مهمة لمنظومة النقل الوطنية إذ تعد اليلايس ثالث محطة للسكك الحديدية يتم افتتاحها في دبي وتم إنجازها في وقت قياسي وقبل الموعد المحدد، استعداداً للانطلاق الرسمي للشبكة الوطنية للسكك الحديدية.

وأشارت المنصوري إلى أن التشغيل يأتي بعد إطلاق خط سير أبوظبي – الفجيرة في 30 يونيو الماضي، فيما تنطلق غداً خدمة الربط مع دبي، بواقع 10 رحلات يومية من أبوظبي إلى دبي، و6 رحلات من أبوظبي إلى الفجيرة ، مؤكدة على أهمية محطة اليلايس في دبي لارتباطها المباشر بشبكة مترو دبي، عبر جسر للمشاة بطول نحو 400 متر، يتيح للركاب الوصول بسهولة إلى محطة مترو جميرا ومن ثم استخدام الخط الأحمر للوصول إلى مختلف الوجهات في إمارة دبي ، مؤكدة أن محطات «قطارات الاتحاد» توفر منظومة متكاملة من خيارات النقل، تشمل مواقف السيارات، وسيارات الأجرة، وحافلات النقل، وشركات النقل الخاصة، بما يسهم في تسهيل انتقال الركاب من نقطة البداية إلى وجهتهم النهائية بأقل وقت ممكن.

وأوضحت أن خدمة قطارات الركاب تراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن والعائلات والطلبة والموظفين والزوار والسياح، من خلال توفير تجربة سفر تتسم بالراحة والأمان وسهولة التنقل واختصار الوقت.

وأضافت أن الرحلات تتيح للركاب الاستمتاع بالمشاهد الطبيعية خلال التنقل بين مختلف إمارات الدولة، إلى جانب دور شبكة السكك الحديدية في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الحركة بين المناطق والقطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاعات الصحية والتعليمية، من خلال بنية تحتية متطورة لمنظومة نقل متكاملة.

ويكتسب الربط بين محطات «قطارات الاتحاد» وشبكة النقل في دبي أهمية استراتيجية، وصولاً إلى الربط مع مترو دبي، بما يوفر للركاب خيارات تنقل متعددة ويسهم في تسهيل الوصول إلى مختلف الوجهات.