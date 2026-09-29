مجموعة "أدنيك" تصدر تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعام 2025

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام / أصدرت مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعام 2025، للعام العاشر على التوالي تستعرض فيه ما حققته المجموعة خلال العام الماضي حيث سجلت أعلى مساهمة اقتصادية في تاريخها داخل دولة الإمارات، بالتزامن مع خفض انبعاثاتها المطلقة من غازات الدفيئة، بما يؤكد إمكانية تحقيق النمو التجاري إلى جانب التقدم في مسار إزالة الكربون.

وخلال عام 2025، أسهمت مجموعة "أدنيك" بما قيمته 9.2 مليار درهم كقيمة مضافة إجمالية للاقتصاد الوطني، ودعمت أكثر من 70 ألف وظيفة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، واستقبلت أكثر من 6.3 مليون زائر عبر أكثر من 1,149 فعالية أقيمت في مرافقها ومنشآتها حول العالم. وفي الوقت ذاته، نجحت المجموعة في خفض إجمالي انبعاثاتها، وتقليل كثافة الانبعاثات لكل موظف بنسبة 39%، وخفض كثافة استهلاك المياه لكل زائر بنسبة 47%.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك": "إن ما حققناه في عام 2025، يعد خطوة مهمة جديدة في مسيرتنا نحو النمو المسؤول وخلق قيمة مستدامة طويلة الأمد. فقد سجلنا أعلى مساهمة اقتصادية في تاريخ المجموعة، بالتزامن مع خفض انبعاثاتنا إلى أقل حد ممكن، وهو دليل واضح على أن الاستدامة والنمو يعززان بعضهما البعض. ومع اعتماد جميع منشآتنا في دولة الإمارات على الطاقة النظيفة، وقامت بتشغيلها شركة مياه وكهرباء الإمارات، وتحديث خارطة طريق الوصول إلى الحياد المناخي، نتطلع بثقة إلى تعزيز أثرنا الإيجابي ودعم رؤية دولة الإمارات لمستقبل أكثر مرونة وتنوعاً وأقل اعتماداً على الكربون".

وشهد عام 2025 محطة بارزة في مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة لدى المجموعة، حيث وسّعت تعاونها القائم مع شركة الإمارات للماء والكهرباء عبر توقيع اتفاقية جديدة لتزويد مركز أدنيك العين بالطاقة النظيفة المعتمدة من خلال شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) الصادرة عن دائرة الطاقة - أبوظبي. كما أحرزت المجموعة تقدماً ملموساً في تطوير مشروع نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5 ميجاواط ذروة على أسطح مركز أدنيك أبوظبي، والذي يُعد من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في قطاع الفعاليات على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن يولد نحو 8.57 مليون كيلوواط ساعة سنوياً، بما يغطي قرابة 30 % من احتياجات المركز من الكهرباء.

كما مثّل عام 2025 محطة مفصلية في جهود المجموعة لتعزيز أثرها الاجتماعي، حيث أطلقت رسمياً استراتيجية ودليل الأثر الاجتماعي لتوحيد وقياس القيمة الاجتماعية التي تحققها مجموعة "أدنيك" عبر منظومة أعمالها المتكاملة في مجالات الفعاليات، والمعارض، والسياحة، والإعلام، والخدمات. وتشمل هذه القيمة الاجتماعية دعم التوظيف، وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونقل المعرفة، وترسيخ مبادئ الشمولية، وإتاحة الفرص للمجتمع. كما تعتزم المجموعة إصدار أول تقرير متخصص للأثر المجتمعي ابتداءً من عام 2026، بما يوفر رؤى شفافة وقابلة للقياس حول أثر أنشطتها ومبادراتها عبر مختلف قطاعات أعمالها، ويدعم تحقيق أهدافها طويلة المدى في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

ويتضمن التقرير أيضاً خارطة الطريق المحدثة لإزالة الكربون، والتي تم تحديثها في عام 2025، والآن تستهدف تحقيق الحياد المناخي الكامل للانبعاثات من النطاقين الأول (الانبعاثات المباشرة الناتجة من الأصول أو العمليات التي تمتلكها الشركة أو تتحكم فيها بشكل مباشر) والثاني (الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن الطاقة المشتراة التي تستهلكها الشركة) بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري عبر جميع النطاقات بحلول عام 2045، أي قبل خمس سنوات من الموعد المستهدف على المستوى الوطني لدولة الإمارات.

وحظيت المجموعة، في عام 2025، بتقدير وطني لجهودها في هذا المجال، حيث حصلت على "وسام التأثير المجتمعي" – الفئة الذهبية للشركات الكبرى، الممنوح من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، إلى جانب "علامة عام الاستدامة: قول وفعل" في دولة الإمارات، إضافة إلى أربع جوائز ضمن جوائز الخليج للاستدامة 2025، كما تم تكريم مركز أدنيك أبوظبي من قبل الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA) بوصفه"منشأة نموذجية للفعاليات المستدامة".