مركز محمد بن راشد للفضاء يستكمل دمج حمولة "RTx" على متن المستكشف "راشد 2"

دبي في 29 سبتمبر/ وام/ أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء استكمال عملية دمج حمولة “RTx”، وهي جهاز لإرسال إشارات الرادار القادرة على اختراق سطح القمر، على متن المستكشف “راشد 2”، ضمن الاستعدادات لمهمته إلى الجانب البعيد من القمر.

ويخضع المستكشف حاليا لعمليات دمج الحمولات والاستعدادات اللازمة لضمان جاهزية المهمة، تمهيدا لإطلاقه على متن مهمة “بلو غوست 2” التابعة لشركة “فايرفلاي أيروسبيس”.

وسيعمل المستكشف، بعد وصوله إلى سطح القمر، على دراسة التضاريس وتركيب السطح وخصائصه الحرارية، إلى جانب دراسة تفاعل المواد المختلفة مع البيئة القمرية ورصد نشاط البلازما بالقرب من السطح، وجمع بيانات تسهم في دعم تصميم المهمات المستقبلية إلى القمر.

وقال الدكتور حمد المرزوقي، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر في مركز محمد بن راشد للفضاء، إن دمج حمولة “RTx” يمثل محطة جديدة في الاستعداد لمهمة المستكشف “راشد 2”، مشيرا إلى أن الحمولة ستضيف بعدا علميا مهما للمهمة من خلال المساهمة في تعميق فهم نشأة القمر وتطوره وتكوينه المعدني.

وأضاف أن المركز يواصل، مع اقتراب استكمال جاهزية المهمة، تجهيز المستكشف بأحدث القدرات التي تمكنه من جمع بيانات علمية فريدة تدعم تطوير مهمات استكشاف القمر المستقبلية.

وتعد حمولة “RTx” ثمرة تعاون بين وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، ومختبر بروكهافن الوطني، وشركة “Heliospace Corp”، ومعهد أبحاث الجنوب الغربي، فيما يبحث مركز محمد بن راشد للفضاء مع “ناسا” فرص توظيف هذه التقنية في إطار تعاون مستقبلي حول إنشاء قاعدة قمرية مستدامة.

وستمكن الحمولة المستكشف “راشد 2” من إجراء دراسات متقدمة لطبقات باطن سطح القمر عبر إرسال إشارات قادرة على اختراقه إلى عمق يصل إلى 100 متر، يستقبلها جهاز “LuSEE-Night”، المقياس الطيفي للتحليل الفلكي باستخدام موجات الراديو، الموجود على متن مركبة الهبوط “بلو غوست”.

ومن شأن البيانات التي توفرها التقنية أن تساعد العلماء على تعزيز فهم تاريخ تعرض القمر للنيازك، ودراسة وجود معادن الحديد والتيتانيوم في باطن سطحه.

ويمول مشروع الإمارات لاستكشاف القمر صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في إطار دعمه للبحث والتطوير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات