النسخة الخامسة من "الألعاب المدرسية" تنطلق أكتوبر المقبل بمشاركة 15 رياضة

دبي في 29 سبتمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي انطلاق منافسات النسخة الخامسة من بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية للعام الدراسي 2026-2027، يوم 20 أكتوبر المقبل، برعاية وزارة الرياضة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس دبي الرياضي، ومجلس الشارقة الرياضي، والاتحادات الرياضية الوطنية، وبالشراكة مع مجموعة "فيريرو الخليج"، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المحلية والتعليمية.

كما أعلن الاتحاد، في بيان اليوم، انطلاق الموسم الثالث من بطولة الألعاب الجامعية يوم 5 أكتوبر المقبل، برعاية وزارة الرياضة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ممارسة الرياضة كنمط حياة في الأوساط الطلابية، ومواصلة اكتشاف المواهب الرياضية في مختلف المراحل العمرية.

وقال سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، إن الألعاب المدرسية الإماراتية والألعاب الجامعية تمثلان منصتين وطنيتين لترسيخ الرياضة كأسلوب حياة في البيئة التعليمية، وتطوير مهارات الطلبة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، مؤكداً أن المدارس والجامعات رافد رئيسي لاكتشاف المواهب الرياضية ورفد رياضة الإمارات بها.

وأضاف أن النسخة الجديدة من الألعاب المدرسية الإماراتية تشهد توسيع قاعدة المشاركة بإضافة رياضتي المصارعة وكرة السلة، انطلاقاً من الإيمان بأن الرياضة حق مكفول للجميع في المنظومة الرياضية الوطنية، إلى جانب توسيع نطاق منافسات الألعاب الجامعية لتشمل 7 رياضات فردية وجماعية.

وقال: "نعمل مع جميع شركائنا لتنمية منظومة اكتشاف المواهب بدءاً من مقاعد الدراسة، للانتقال بها إلى برامج الرعاية المتخصصة، عبر الاستعانة بأحدث التقنيات وبالتعاون مع فرق عمل متخصصة عالمية تحت إشراف وزارة الرياضة واللجان التابعة لها، لوضع تلك المواهب على مسارات التميز الرياضي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية".

وأكدت سعادة آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، أن بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية تمثل استثماراً في قدرات الطلبة ومستقبل الرياضة الوطنية، وتجسّد دور المدرسة في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته البدنية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المنافسات الرياضية تمنح الطلبة فرصاً لتعزيز الثقة بالنفس، وترسيخ قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين برامج التربية البدنية والأنشطة الرياضية، وتنظيم البطولات المتخصصة، وتوفير المرافق والبيئة المدرسية الداعمة لمختلف اهتمامات الطلبة وقدراتهم، بما يسهم في ترسيخ عادات صحية مستدامة والارتقاء بجودة حياتهم.

وأوضح اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي أن مرحلة التصفيات في بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية ستنطلق في 20 أكتوبر المقبل، عقب الانتهاء من مرحلة التسجيل، متوقعاً أن تشهد البطولة في موسمها الجديد مشاركة واسعة من طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة من مختلف إمارات الدولة، في 15 رياضة متنوعة، بعد إضافة رياضتي المصارعة وكرة السلة.

وتشمل الرياضات الـ15 الفردية والجماعية في منافسات البطولة: كرة القدم، وألعاب القوى، والقوس والسهم، والريشة الطائرة، والرماية بالليزر، وكرة الطاولة، وسباق الموانع، والشطرنج، والمبارزة، والجودو، والجوجيتسو، والتايكوندو، والسباحة، إلى جانب رياضتي المصارعة وكرة السلة اللتين تضافان للمرة الأولى.

إلى ذلك، تنطلق بطولة الألعاب الجامعية في موسمها الثالث للعام الدراسي 2026-2027 يوم الإثنين المقبل الموافق 5 أكتوبر 2026، بمشاركة 195 فريقاً يمثلون 50 جامعة من مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، على أن تقام النهائيات في شهر أبريل 2027.

ويشهد الموسم الحالي توسعاً في منافسات الألعاب الفردية والجماعية للذكور والإناث من خلال 7 رياضات، حيث تضم الألعاب الجماعية كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة، فيما تشمل الألعاب الفردية سباق الموانع والسباحة وألعاب القوى والدراجات الهوائية.