بدء إجراءات الوزن الرسمية للجوجيتسو غداً

ناغويا في 29 سبتمبر /وام/ يبدأ منتخب الإمارات للجوجيتسو غدا، إجراءات الوزن الرسمية، استعداداً لانطلاق المنافسات، ضمن دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي–ناغويا 2026»، والمقررة اعتباراً من بعد غد ، حيث يخضع عدد من لاعبي ولاعبات المنتخب المشاركين في اليوم الأول للمنافسات لإجراءات الوزن وفق اللوائح الفنية المعتمدة من اللجنة المنظمة.

وشهد اليومان الأخيران، منذ وصول بعثة المنتخب إلى مدينة ناغويا، برنامجاً إعدادياً مكثفاً تضمن حصصاً تدريبية ركز خلالها الجهاز الفني على الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب متابعة جاهزية اللاعبين والعمل على ضبط الأوزان بما يضمن دخول المنافسات بأفضل حالة بدنية وفنية.

واتسمت التدريبات بدرجة عالية من التركيز والانضباط، في ظل حرص الجهازين الفني والإداري على تهيئة اللاعبين نفسياً وبدنياً، وتعزيز جاهزيتهم لخوض الاستحقاق القاري وتحقيق أفضل النتائج.

وفي إطار دعم البعثة، زار سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو وفنون القتال المختلطة، وسعادة يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو وفنون القتال المختلطة، مقر إقامة المنتخب، يرافقهما عدد من أعضاء البعثة، حيث اطمأنوا على جاهزية اللاعبين وسير التحضيرات، وحثوهم على تقديم أفضل المستويات التي تعكس المكانة المرموقة التي بلغتها رياضة الجوجيتسو الإماراتية على الصعيدين القاري والدولي.

ونقل لهم الظاهري في كلمته تحيات سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وتأكيده على ثقته الكاملة في اللاعبين واللاعبين للمنافسة بقوة، والاستفادة من فترة الإعداد التي سبقت البطولة، متمنيا لهم التوفيق في تحقيق نتائج تواكب طموحات الرياضة الإماراتية في دورة الألعاب الآسيوية.

وحث الظاهري على بذل أقصى جهد داخل البساط، والتحلي بالتركيز والانضباط والروح القتالية، من أجل المنافسة على اعتلاء منصات التتويج ورفع علم الدولة، مشيداً بما لمسه من جاهزية فنية وبدنية وروح معنوية عالية لدى أفراد المنتخب، ومعرباً عن ثقته في قدرة الجميع على مواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها رياضة الجوجيتسو الإماراتية على المستويين القاري والعالمي.

وتضم قائمة منتخب الرجال عمر السويدي وخالد الشحي في وزن تحت 62 كجم، وأحمد خليفة وعمر الفضلي في وزن تحت 69 كجم، ومهدي العولقي وفهد الحمادي في وزن تحت 77 كجم، وسعيد الكبيسي وفرج العولقي في وزن تحت 85 كجم، وعبدالله الكبيسي وعمار الحوسني في وزن تحت 94 كجم.

أما منتخب السيدات، فيضم العنود الحربي وبلقيس الهاشمي في وزن تحت 48 كجم، وأسماء الحوسني وشمسة العامري في وزن تحت 52 كجم، وشما الكلباني وعائشة الجنيبي في وزن تحت 63 كجم.