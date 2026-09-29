الداخلية تستعرض خدمات ذكية في مؤتمر منع الجريمة

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام/ تستعرض وزارة الداخلية، ضمن جناحها المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.

وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال ثلاث خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية.

كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة "مركز الشرطة في هاتفك" عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.