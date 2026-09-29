"اقدر" ينظم جلسة عن المرأة الإماراتية ومسيرة الوطن

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام/ نظم برنامج خليفة للتمكين "اقدر"، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ومجالس أبوظبي، جلسة حوارية بعنوان "المرأة الإماراتية في مسيرة وطن"، وذلك في مجلس المرخانية بمدينة العين.

وتأتي الجلسة ضمن جهود برنامج خليفة للتمكين "اقدر" في تعزيز الوعي المجتمعي، وتسليط الضوء على القيم الوطنية والأسرية، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء أجيال قادرة على مواصلة مسيرة الإنجاز والعطاء، وترسيخ حضور المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً في مسيرة الوطن.

وقدمت الجلسة كبيرة الوعاظ الدكتورة غصنة العامري من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وتناولت مجموعة من المحاور التي تبرز مكانة المرأة الإماراتية ودورها في مسيرة التنمية، ودورها في بناء الأسرة، ومواجهة الأزمات والتحديات، وإسهاماتها في تمكين المجتمع وتعزيز مسيرة الوطن.

كما ناقشت الجلسة أهمية الحفاظ على القيم والهوية الوطنية في ظل المتغيرات المتسارعة، ودور الأسرة والمجتمع في دعم المرأة وتعزيز قدراتها، إلى جانب استعراض نماذج من الحضور الفاعل للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات.