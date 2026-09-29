خبرات وطنية تدعم "سفراء شباب الإمارات" في الصين واليابان

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام/ يشارك عشرون خبيراً إماراتياً من خريجي وزملاء برنامج خبراء الإمارات في توجيه وإرشاد المشاركين في برنامج "سفراء شباب الإمارات" في الصين واليابان، بما يسهم في نقل معرفتهم وخبراتهم إلى جيل جديد من الكفاءات الوطنية.

وسيسهم المرشدون، على مدار عشرة أشهر، في خلق مسار مستدام لنقل المعرفة والخبرات من القيادات الوطنية إلى الخبرات والكفاءات الناشئة، ومن هؤلاء الخبراء إلى الجيل القادم من الشباب الإماراتي.

وقالت هند المهيري، مديرة خريجي برنامج خبراء الإمارات: "يجمع هذا التعاون بين خبرة جيل وطاقة جيل جديد، في نموذج قائم على الفائدة المتبادلة، فسفراء شباب الإمارات اليوم هم خبراء الغد، والخبرة الوطنية ثروة مسؤوليتنا أن نستثمرها في إعداد قادة المستقبل".

من جانبها، قالت نوال المرزوقي، مديرة برنامج "سفراء شباب الإمارات": "تسهم هذه المبادرة الإرشادية في بناء جسر نوعي بين نخبة من الخبراء وجيل طموح يسعى للتعلم واكتساب المعرفة؛ فالمبادرة تتيح فرصة للاستفادة من الخبرات الوطنية، وتوسيع آفاق التفكير، وتحويل التجارب إلى رؤى لمشروعات قادرة على الإسهام في دعم أولويات دولة الإمارات".

ويهدف برنامج الإرشاد إلى تعزيز مهارات المشاركين في التفكير النقدي والبحث والتواصل، إلى جانب بناء علاقات مستدامة مع المرشدين وتوسيع نطاق شبكاتهم المهنية، وسيسهم أيضاً في تمكين المشاركين من طرح أفكارهم بوضوح وثقة، وتعميق فهمهم للتنوع الثقافي من خلال تجاربهم في الصين واليابان، وتعزيز مهاراتهم لتطوير مشروعات قادرة على إحداث أثر مستدام يتماشى مع أهداف دولة الإمارات للتنمية الوطنية.

وتسهم المبادرة في توسيع نطاق أثر برنامج خبراء الإمارات لتصل خبرات خريجيه وزملائه إلى كفاءات جديدة من خلال بناء شبكة تتيح استمرار تناقل المعرفة والخبرات.

كما تشكل نموذجاً لتحويل المستفيدين من برامج التوجيه لاحقاً إلى داعمين ومرشدين لغيرهم من الكفاءات، بما يعزز استمرارية تطوير الخبرات الوطنية، ويسهم في إعداد المزيد من الكفاءات الإماراتية القادرة على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية المستقبلية للدولة.