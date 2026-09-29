مؤتمر "استشراف مستقبل الرعاية الصحية الأولية" ينطلق غداً بدبي

دبي في 29 سبتمبر/ وام/ تنظم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، غداً الأربعاء في دبي، النسخة الأولى من مؤتمر "استشراف مستقبل الرعاية الصحية الأولية"، بمشاركة عدد من قادة الرعاية الصحية الأولية، والأطباء المختصين والمعنيين .

ويسلط المؤتمر الضوء على مستقبل الرعاية الصحية الأولية، ونقل أبرز التحديات والحلول المطروحة إلى الجمهور، وتعزيز الوعي بدورها كونها نقطة الاتصال الأولى للحصول على الرعاية الصحية.

وتضم فعاليات المؤتمر عدداً من المحاور حول "التوجهات الطبية في مجال الرعاية الصحية الأولية" من خلال جلسات نقاشية يقدمها مجموعة من خبراء الرعاية الصحية الأولية، و"الرعاية العاجلة الافتراضية " التي تقدم باقة من الخدمات الفورية للحالات العاجلة ، وتشمل الاستشارة الطبية الفورية، وتوصيل الأدوية للمنازل ، وتسهم في معالجة طول فترة الانتظار للحصول على العلاج ، والازدحام في أقسام الطوارئ بالمستشفيات .

كما يستعرض المؤتمر، موضوع تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية، والذكاء الاصطناعي المساعد في علاج الأمراض المزمنة .