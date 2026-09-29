Hub71 تتعاون مع Unilabs لتطوير التقنيات الصحية في أبوظبي

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام/ أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن شراكة مع Unilabs، إحدى الشركات الأوروبية الرائدة في مجال التشخيص، بهدف تسريع تطوير التقنيات الصحية الجديدة وتبنّيها تجاريًا في أبوظبي، عبر ربط الشركات الناشئة بالخبرات السريرية والمتخصّصة التي تتمتع بها Unilabs في هذا القطاع، فيما تشمل أوجه التعاون الأولية بالفعل مجالات الصحة النفسية والرعاية الوقائية واختبار العمر البيولوجي.

وانضمت Unilabs إلى منظومة علوم الحياة Hub71+ Life Sciences، المتخصّصة من Hub71 للشركات الناشئة في مجالي التكنولوجيا الصحية وعلوم الحياة، بصفتها شريكًا رئيسيًا للسوق، ما يتيح للشركات الناشئة الاستفادة من قدراتها في مجالي التشخيص والتصوير الطبي، وخبراتها السريرية والمتخصّصة في القطاع، وشبكة الرعاية الصحية التابعة لها.

ومن خلال الشراكة، ستعمل Unilabs مع الشركات الناشئة على استكشاف فرص دمج التقنيات وإثباتات المفاهيم والشراكات التجارية، بما يوفّر مسارات لاختبار التقنيات الجديدة والتحقق منها وتسويقها تجاريًا وتحويل الابتكارات الواعدة إلى خدمات فعلية للعملاء. كما ستوفر الشركة رؤى متخصصة حول السوق والإرشاد والتوجيه، إلى جانب دعم التطوير العلمي والتواصل مع مجتمع علوم الحياة الأوسع من خلال ذراعها البحثية Unilabs Academy.

وبدأت الشراكة تثمر فرصًا تجارية وسريرية، حيث تعمل Unilabs مع شركتين ناشئتين ضمن Hub71 هما Takalam، المنصة الرقمية للصحة النفسية، وGlycanAge، شركة التكنولوجيا الحيوية المتخصّصة في تشخيص العمر البيولوجي. وتُشكّل هذه الشراكة أول دخول لـ Unilabs إلى مجال الصحة النفسية من خلال تعاونها مع Takalam، بما يوسّع نطاق حلولها التشخيصية إلى مجال جديد ضمن قطاع الرعاية الصحية.

وقالت بسمة أحمد البادي الظاهري، رئيسة شؤون النمو والقيمة المضافة في Hub71: " تُقاس قيمة منظومة الابتكار بالأثر الذي تحققه الروابط بين الشركاء. ومن خلال الجمع بين Unilabs وشركات ناشئة مثل Takalam وGlycanAge، نحوّل ابتكارات الشركات الناشئة إلى قيمة اقتصادية لأبوظبي. وهكذا تسهم Hub71 في نموّ قطاع علوم الحياة في الإمارة، من خلال ربط الشركات الناشئة بالخبرات والبنية التحتية وإمكانات الوصول إلى السوق التي تحتاج إليها لبناء شركاتها وتوسيع نطاقها انطلاقًا من أبوظبي".

وتعمل Unilabs بالتعاون مع Takalam على تطوير خدمة جديدة للصحة النفسية والعافية، تجمع بين منصة Takalam الرقمية والخبرات التشخيصية لدى Unilabs، بهدف تقديم نهج أكثر تخصيصًا في مجال العافية. ومن خلال مجموعة مختارة من التقييمات والاختبارات الصحية، ستوفّر الخدمة رؤى صحية إضافية تسهم في إعداد خطط عافية مخصّصة وتحديد التدخلات المستهدفة، بما يكمّل التجربة الرقمية التي تقدمها Takalam.

كما أبرمت Unilabs شراكة مع GlycanAge بعد التقييم السريري لتقنيتها واعتمادها. وبدأت شركة Unilabs بتوفير حلّ GlycanAge لاختبار العمر البيولوجي ضمن شبكة الرعاية الصحية التابعة لها، بالتزامن مع توفير التدريب والتثقيف السريري والتواصل مع مزوّدي خدمات الرعاية الصحية، بما يفتح المجال أمام فئة تشخيصية جديدة ذي صلة بالطب الوقائي والطب الوظيفي.

ومن خلال هذا التعاون، تعمل Unilabs وGlycanAge على تعزيز القدرات التشخيصية في المنطقة عبر إدخال تقنيات ومنهجيات متقدّمة لاختبارات "الغليكانات" - وهي سلاسل من جزيئات السكريات التي تلعب أدوارًا حيوية في الجسم. وستسهم الشراكة في طرح ابتكارات جديدة في السوق ودعم تطوّر الرعاية الصحية الوقائية القائمة على البيانات.

وقال صلاح بحري، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في Unilabs الشرق الأوسط: "تتيح لنا شراكتنا مع Hub71 مسارًا مباشرًا للتعرّف إلى الشركات الناشئة الواعدة في مجالات التشخيص والصحة الرقمية وعلوم الحياة، واستكشاف سبل دمج تقنياتها ضمن مختبراتنا وشبكة الرعاية الصحية وخدماتنا، حيث ينبغي أن يستند الابتكار في مجال الرعاية الصحية إلى الخبرات السريرية والاحتياجات الفعلية للسوق. ويُجسّد عملنا مع TakalamوGlycanAge الإمكانات الواعدة لتطوير خدمات جديدة في مجال الرعاية الصحية، بالتوازي مع دعم البحوث العلمية على المدى الطويل".

أُطلقت منظومة Hub71+ Life Sciences في عام 2025 بمشاركة كل من دائرة الصحة - أبوظبي (DoH) ومؤسسة الإمارات للدواء (EDE) ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM) كشركاء مؤسسين. وتربط المنظومة الشركات الناشئة بالجهات التنظيمية ومزوّدي خدمات الرعاية الصحية والمستثمرين وشركاء القطاع الذين تحتاج إليهم لتطوير حلول جديدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الطبية والصحة الرقمية واختبارها وطرحها في السوق. ومع انضمام Unilabs بصفتها شريكًا رئيسيًا للسوق، تتعزّز هذه المسارات بصورة أكبر، بما يساعد الشركات الناشئة على التحقق من تقنياتها والاستفادة من خبرات القطاع وتحويل الابتكار إلى حلول يمكن تبنّيها في أبوظبي وخارجها.