شيماييف وكوفينغتون يتنافسان على لقب RAF أبوظبي 14 نوفمبر

أبوظبي في 29 سبتمبر /وام/ أعلن منظمو بطولة «ريال أمريكان فري ستايل – RAF أبوظبي»، أولى بطولات المنظمة في منطقة الشرق الأوسط، إقامة النزال الرئيسي للبطولة بين حمزات شيماييف وكولبي كوفينغتون على لقب «كروزر ويت كروس أوفر»، وذلك يوم 14 نوفمبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي.

ويخوض شيماييف، أحد أبرز نجوم الرياضات القتالية عالمياً، والذي ينافس تحت علم دولة الإمارات منذ عام 2023، النزال أمام جماهيره في أبوظبي، في مواجهة كوفينغتون، المصارع الحائز مرتين على لقب NCAA All-American، والبطل المؤقت السابق في فنون القتال المختلطة، وأحد أبرز مصارعي منظمة RAF، فيما يدخل اللاعبان المواجهة بسجل خالٍ من الهزائم في البطولة.

كما تشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم المصارعة والرياضات القتالية، يتقدمهم أرمان تساروكيان، وهنري سيهودو، وجوردان بوروز، وكايل سنايدر، وعبد الرشيد سعدولاييف، على أن يتم الإعلان عن منافسيهم وبقية النزالات خلال الأسابيع المقبلة.

ويمثل الحدث الافتتاحي لـ«RAF أبوظبي»، بداية شراكة تمتد لخمس سنوات بين منظمة ريال أمريكان فري ستايل، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، واتحاد الإمارات للمصارعة، وذلك بعد تنظيم بطولات دولية للمنظمة في تبليسي بجورجيا وموسكو بروسيا، ضمن خطتها لتوسيع منصة المصارعة الاحترافية على المستوى العالمي.