منتخب الإمارات لبادل السيدات يحقق الفوز على نظيره اللبناني في "آيتشي–ناغويا 2026"

ناغويا في 29 سبتمبر /وام/ حقق منتخب الإمارات لبادل السيدات أول انتصار له في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، بعدما تغلب الثنائي فاطمة الجناحي وعائشة العوضي على الثنائي اللبناني ليليا مسايكي وماريا بريدي بمجموعتين دون مقابل (6-3 و7-6)، ضمن الدور الأول لمنافسات زوجي السيدات، ليحجز مقعده في الدور التالي من البطولة.

وأكدت عائشة العوضي أن الانسجام بينها وبين فاطمة الجناحي من أبرز عوامل تحقيق الفوز، مشيرة إلى أن المباراة الأولى منحت الثنائي دفعة معنوية وأسهمت في التأقلم مع أجواء البطولة، مع التشديد على أهمية التعامل مع كل مواجهة باعتبارها تحدياً جديداً يتطلب استعداداً خاصاً.

وأوضحت أن أصعب لحظات اللقاء جاءت في المجموعة الثانية بعدما فقد الثنائي الإماراتي إرساله عند التقدم (5-4)، قبل أن ينجح في استعادة توازنه وحسم المباراة، مؤكدة أن الهدف يتمثل في مواصلة الظهور بصورة مشرفة وتمثيل الإمارات بأفضل صورة خلال البطولة.

من جانبها، وصفت فاطمة الجناحي البداية بالإيجابية، مؤكدة أن العمل الجماعي والقدرة على التعامل مع الضغط كانا من أبرز أسباب الفوز، إلى جانب الالتزام بالخطة الفنية القائمة على الصبر والتعامل مع المباراة نقطة بنقطة، مشيرة إلى أن الثنائي سيستعد ذهنياً وبدنياً للمواجهة المقبلة أمام أحد أبرز الفرق في المنافسات.

وفي منافسات القوس والسهم، تأهلت عائشة آل علي إلى دور الـ16 لفردي السيدات بعد فوزها على جنيفر مايا دا كروز من تيمور الشرقية بنتيجة (6-0)، قبل أن تودع المنافسات بالخسارة أمام هسين-تزو هسو من تايبيه الصينية بنتيجة (4-6). كما خرجت حصة العوضي من دور الـ24 بعد خسارتها أمام التايلاندية بونيكا جونجكرايجاك (5-6)، وودع خليفة الكعبي منافسات فردي الرجال من الدور ذاته بخسارته أمام الفلبيني جيرفين كولين نيجل جارسيا (2-6).

وفي منافسات الرماية، أنهى الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم منافسات التراب لفردي الرجال في المركز الحادي والعشرين برصيد 113 طبقاً، فيما جاء يحيى المهيري في المركز الرابع والعشرين برصيد 112 طبقاً.

وفي الرياضات الإلكترونية، استهل منتخب الإمارات، الذي يضم أحمد السويدي، وحارب المنذري، وبطي المنصوري، وخليفة الظاهري، وفارس المزروعي، ومحمد المطروشي، منافسات المجموعة الأولى في لعبة League of Legends بالفوز على ماليزيا (1-0)، قبل أن يخسر أمام السعودية (0-1) وفيتنام (0-1).

وكانت الإمارات قد رفعت رصيدها إلى ميداليتين في الدورة عبر مريم كريم، التي أحرزت ذهبية سباق 400 متر حواجز للسيدات بزمن 54.31 ثانية، مسجلة رقماً قياسياً جديداً للألعاب وأفضل رقم عالمي لفئة تحت 20 عاماً في 2026، وسليمان عبدالرحمن، الذي نال فضية سباق 400 متر للرجال بزمن 44.99 ثانية.

وفي برنامج الغد، تنطلق مشاركة منتخب الإمارات في منافسات الجولف، حيث يشارك في فردي الرجال جوناثان سيلفراج، وريان أحمد، ووسام مولان، فيما يمثل منتخب السيدات آسيا سليم، وانتصار ريتش، وجيمي كاميرو.

كما يواصل ثنائي البادل فاطمة الجناحي وعائشة العوضي مشوارهما في منافسات زوجي السيدات بمواجهة الثنائي الياباني ساكي تسوكاموتو وكاي توكوموتو، فيما يلتقي فارس الجناحي وعبدالله العبدالله مع الثنائي الفلبيني عبدالقاهر أليان ورايمارك جولفو في منافسات زوجي الرجال.

وتواصل الصين صدارة جدول الميداليات برصيد 247 ميدالية، منها 140 ذهبية و60 فضية و47 برونزية، تليها اليابان بـ178 ميدالية، ثم كوريا الجنوبية بـ95 ميدالية.