الإمارات تشارك في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2026 في أنطاليا

أبوظبي في 29 سبتمبر/وام/ تشارك دولة الإمارات في الدورة السابعة والسبعين من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، التي تستضيفها مدينة أنطاليا في الجمهورية التركية، من 5 إلى 9 أكتوبر 2026، بمشاركة نخبة من صناع القرار وقادة وكالات الفضاء والخبراء والباحثين وممثلي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم.

ويترأس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وفد الدولة الإمارات إلى المؤتمر .

وتقود وكالة الإمارات للفضاء مشاركة الدولة في المؤتمر، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والشركات الوطنية، ضمن وفد يعكس تكامل منظومة الفضاء الإماراتية وتنوع قدراتها العلمية والتقنية والتجارية. وتهدف المشاركة إلى تعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع فرص التعاون في مجالات العلوم والاستكشاف والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم نمو الاقتصاد الفضائي الوطني، إلى جانب استعراض أبرز المشاريع والقدرات الإماراتية ضمن جناح الإمارات للفضاء.