الطقس يفرض تعديلات على بعض منافسات الألعاب الآسيوية آيتشي - ناغويا 2026

ناغويا في 29 سبتمبر /وام/ فرضت الأحوال الجوية الماطرة اليوم تعديلات على برنامج منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي–ناغويا 2026»، بعدما تسببت الأمطار المستمرة في إلغاء مباراتي الدور ربع النهائي لمسابقة الكريكيت للرجال، في وقت أكد فيه منظمو الدورة استمرار العمل لضمان إقامة بقية المنافسات وفق البرنامج المحدث حال تحسن الظروف الجوية.

وأعلن منظمو الدورة أن مباراتي سريلانكا أمام نيبال، وبنغلاديش أمام ماليزيا، اللتين كانتا مقررتين على ملعب «كوروجي سبورتس بارك» بضواحي مدينة ناغويا، لم تتمكنا من الانطلاق بسبب عدم صلاحية أرضية الملعب إثر هطول الأمطار، ليتم احتساب التأهل إلى الدور نصف النهائي للمنتخبين الأعلى تصنيفاً، وهما سريلانكا وبنغلاديش، وفق اللوائح المعتمدة للمسابقة.

وبذلك يلتقي منتخب سريلانكا مع نظيره الهندي حامل اللقب في الدور نصف النهائي، فيما يواجه منتخب بنغلاديش نظيره الباكستاني، مع استمرار الاستعدادات لإقامة المباراتين في الموعد المحدد حال تحسن الأحوال الجوية.

وأكد القائمون على تنظيم منافسات الكريكيت أن فرق العمل ستباشر فور تحسن الطقس عمليات تجفيف أرضية الملعب باستخدام المعدات المخصصة، إلى جانب الاستفادة من التوقعات الجوية التي تشير إلى تحسن الأجواء وارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في إعادة الملعب إلى جاهزيته لاستكمال المنافسات.

وفي سياق متصل، كانت اللجنة المنظمة قد أعلنت أمس عن استرداد قيمة تذاكر مباريات الكريكيت التي تعذر إقامتها بسبب الأمطار، في إطار الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمنافسات المتأثرة بالأحوال الجوية، مؤكدة استمرار متابعة المستجدات وإبلاغ الجماهير بأي تحديثات تتعلق بجدول المنافسات.

وتعد منافسات الكريكيت من أكثر الرياضات تأثراً بالأحوال الجوية خلال الدورة الحالية، إذ تشترط اللوائح توفر ظروف مناسبة لإقامة المباريات، فيما تواصل اللجنة المنظمة، بالتنسيق مع المجلس الأولمبي الآسيوي والاتحادات الرياضية المعنية، متابعة الأوضاع الميدانية لضمان سلامة الرياضيين وسير المنافسات وفق أعلى المعايير التنظيم.