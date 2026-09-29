مركز رأس الخيمة للمعارض يستضيف معرض الخليج للتعليم والتدريب

رأس الخيمة في 29 سبتمبر/ وام/ افتتح سعادة محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، فعاليات معرض الخليج للتعليم والتدريب "رأس الخيمة 2026 " الذي بدأ اليوم ويواصل فعالياته حتى الغد بمركز رأس الخيمة للمعارض " أكسبو".

وقد شهد الافتتاح حضور عدد كبير من رؤساء الجامعات وممثلي مؤسسات التعليم العالي، وطلاب وطالبات الجامعات والمدارس.

ويأتي افتتاح المعرض ليؤكد أهميته كمنصة حاضنة للمؤسسات التعليمية العليا والجامعات من داخل وخارج الدولة للقاء الطلبة من مختلف الإمارات، للتعريف ببرامجها واختصاصاتها إلى جانب الاطلاع على متطلبات القبول والفرص التعليمية المتاحة، حيث يجمع المعرض تحت مظلته نخبة من الجامعات والمؤسسات التعليمية، ويوفر منصة تفاعلية تتيح لطلبة المرحلة الثانوية والجامعية التواصل المباشر مع ممثلي الجامعات، والحصول على المعلومات التي تتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

وأكد سعادة محمد مصبح النعيمي على أهمية تنظيم معارض التعليم، والتي تُعد بمثابة منصة وطنية رائدة تسهم في ربط الطلبة بالفرص الأكاديمية والمهنية، وتعزز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والجهات الوطنية، بما يخدم توجهات دولة الإمارات في بناء أجيال مؤهلة وقادرة على قيادة المستقبل .

ومن جانبها أثنت الشيخة نورة خليفة آل خليفة رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض،على دعم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة للمعرض والفعاليات التعليمية، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل ركيزة مهمة في إنجاح المبادرات التي تهدف إلى تعزيز فرص الطلبة وتطوير قطاع التعليم والتدريب، كما توجهت بالشكر لشركاء النجاح كافة مؤسسات التعليم العالي والجهات المشاركة والراعية، جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية والجامعة الأمريكية برأس الخيمة وكليات التقنية العليا، مشيدة بالدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في دعم المبادرات التعليمية وتعزيز التواصل بين الطلبة والجامعات.

يشارك بالمعرض نخبة من الجامعات والمؤسسات التعليمية مثل جامعة الشارقة وجامعة الذيد والمعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي وجامعة كلباء وجامعة ليوا وجامعة أبوظبي.

وأكدت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض، أن المشاركة الواسعة من الجامعات والمؤسسات التعليمية والرعاة تعكس أهمية المعرض كملتقى يجمع الطلبة والجامعات تحت سقف واحد، مشيرة الى أن هذه المعارض تحرص على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.