الدولار لأعلى مستوى في أشهر بالتزامن مع انخفاض العملات الرئيسية

عواصم 29 سبتمبر/ وام/ ارتفع الدولار اليوم لأعلى مستوى له في عدة أشهر أمام العملات الرئيسية، مدعوما بتقلبات أسعار النفط والزيادة السريعة في عوائد سندات الخزانة،فيما تراجع اليورو 0.24 بالمئة إلى 1.1344 دولار ليصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3228 دولار ليقترب من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر .

وهبط الفرنك السويسري أيضا إلى 0.8335 للدولار، وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

وانخفض الدولار الأسترالي لأدنى مستوى له في شهرين من 0.44 بالمئة إلى 0.6988 دولار بعد ارتفاعه ⁠لفترة وجيزة إلى 0.7029 دولار .

بينما استقر الين الياباني عند 157.43 مقابل الدولار.

وواصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم وتجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 106 دولارات للبرميل.

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