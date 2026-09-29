محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

دبي في 29 سبتمبر/ وام/ أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (23) لسنة 2026، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائباً للرئيس.

ويضم المجلس في عضويته: سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، ومعالي هلال سعيد المرّي.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.