طقس الغد صحو غائم جزئيا رطب ليلا

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب شرقاً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:50، والمد الثاني 03:49، والجزرالأول عند الساعة 08:24، والجزر الثاني عند الساعة 21:34.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط، قد يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعه 00:51، والجزر الأول عند الساعة 17:50.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 39 28 90 20

دبي 40 20 90 20

الشارقة 42 25 85 20

عجمان 38 30 90 45

أم القيوين 40 25 85 25

رأس الخيمة 43 24 80 20

الفجيرة 36 30 85 55

العـين 42 29 70 15

ليوا 42 25 90 15

الرويس 37 26 80 30

السلع 42 28 80 25

دلـمـا 36 29 80 50

طنب الكبرى / الصغرى 37 30 80 45

أبو موسى 37 30 80 45