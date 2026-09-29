محمد بن راشد للإسكان تستقطب الكفاءات الوطنية في رؤية 2026

دبي في 29 سبتمبر /وام/ شاركت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في معرض "رؤية – الإمارات للوظائف 2026" المقام في مركز دبي التجاري العالمي، حتى 30 سبتمبر 2026، وذلك ضمن منصة حكومة دبي التي جمعت 34 جهة حكومية تحت مظلة واحدة .

ووفرت المشاركة فرصة للتواصل المباشر مع الباحثين عن عمل والخريجين وأصحاب الخبرات والتعرف إلى مهاراتهم وتخصصاتهم إلى جانب استقبال السير الذاتية ودراستها وتحليلها وفق الاحتياجات الوظيفية للمؤسسة .

وقال أحمد عيسى الكندري مدير إدارة الخدمات المساندة في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إن المشاركة في معرض رؤية فرصة مهمة للتواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية والتعرف إلى الخبرات والمهارات المتاحة في سوق العمل بما يساعدنا على استقطاب الكفاءات التي تتوافق مع احتياجات المؤسسة الحالية والمستقبلية.

وأضاف الكندري أن المعرض شكل منصة جمعت بين الفرص الوظيفية والكفاءات الوطنية في مكان واحد وأتاح للجهات الحكومية الاطلاع بصورة مباشرة على الخبرات والتخصصات المتاحة في سوق العمل في الوقت الذي منح فيه الباحثين عن عمل فرصة للتعرف عن قرب إلى بيئات العمل الحكومية والمسارات المهنية المتاحة.

ويعد معرض "رؤية" إحدى أبرز المنصات المهنية المخصصة للمواطنين الإماراتيين إذ يجمع الباحثين عن عمل والخريجين والطلبة مع الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب العمل وتوفير فرصاً للتعرف إلى الوظائف والمسارات المهنية إلى جانب المقابلات الوظيفية المباشرة وورش العمل والأنشطة الهادفة إلى تطوير المهارات والاستعداد لسوق العمل.